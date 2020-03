De todos modos, el ex jugador de River donde jugó 70 partidos y obtuvo tres títulos sabe que ahora el club está en buenas manos con Marcelo Gallardo, sobre quien opinó: “Mirá, ya lo dijo Ramón que Marcelo lo había superado y por eso me saco el sombrero. Si lo dijo él por algo será, lo que consiguió en este tiempo es algo único y va a ser muy difícil de superar”.

En cuanto a sus chances de volver a River como jugador contó las razones por las cuales no pudo. “Es una espina que me quedó atragantada. Pero a veces todo no se puede. Yo tuve chances y no se dio. Hablé con Enzo (Francescoli) en un momento, pero yo estaba lesionado cuando pasó lo de Lollo. Otra vez fue por el tema de Balanta que estaba y luego cuando se fue yo ya no podía salir de Manchester”.

Demichelis y su presencia en la final en Madrid contra Boca

“No sabés lo que me costó conseguir la entrada para ir con mi hijo por Internet... Fue algo histórico y muy emotivo, y lo seguimos viendo y nos emocionamos juntos los dos. Van a pasar los años y nos va a seguir erizando la piel”.

Demichelis y sus inicios

“Yo llegué a primera ya con 20 años. Ramón Díaz que me había llevado a una pretemporada, regresa y me da de nuevo la oportunidad y empecé a ir al banco y a jugar en primera. Pude salir campeón y después me afirmé con Pellegrini, que agarré la titularidad y salió la chance del Bayern con solo 22 años”.

Demichelis y el coronavirus

“Acá en Alemania hay mucho orden y mucho respeto, ya hace un mes que se hacía cuarentena en caso de posible contacto. Tengo entendido que Alemania es el país que más testeos hace y se cuidan todos en la vía pública, en la distancia que toma la gente”.

Demichelis y el recordado partido con Racing que fue al arco

“El partido ante Racing es el que más recuerdo por todo lo que pasó ese día cuando fui al arco. Vi la jugada hace poco: fui a la arco porque siempre me gustó. Es más, mi papá fue arquero. D’Alessandro se había puesto los guantes y yo un poco irresponsable se los saqué, me tenía fe”.

Demichelis y la llegada a Alemania

“Venir a Alemania fue muy duro porque estaba solo y no existía las comunicaciones como es ahora y me costó. Luego me fui adaptando y entendiendo el fútbol alemán y aprendiendo, porque me fueron llevando de a poco. Ellos hicieron una apuesta a futuro y luego me pude dar cuenta”