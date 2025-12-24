La China Suárez se refirió a la posible llegada de Mauro Icardi a River Plate

"Que yo “di el ok” para qué? Jajaja, no me meto en la carrera de mi pareja, no soy su manager ni quiero serlo", expresó la actriz en sus redes sociales diferenciándose de Wanda Nara, quien representó a Icardi. "Yo estoy feliz en Turquía, no intenten desviar la atención de lo que realmente importa. Besos", agregó la China, quien se encuentra en pareja con el delantero desde principios de este año.

Pese a ello, semanas atrás la China confesó su deseo de ver a Icardi con el manto riverplatense. “Si viene a Argentina, viene a River y no hay discusión, ya está hablado. Si en algún momento viene, Boca prohibidísimo”, declaró en diálogo con Otro Día Perdido de Canal 13 mientras que Icardi trató de poner paños fríos: “Yo soy de Newell’s, así que no tengo nada que ver”.

Icardi finalizará en junio del próximo año su contrato con Galatasaray y se desconoce si hay voluntad entre las partes de extender su estadía en Estambul, un ciclo donde si bien Icardi no le escapó a las portadas en los portales de espectáculos estuvo acompañado por grandes rendimientos siempre que le tocó jugar.

De hecho, hace unos pocos días atrás se transformó en el mayor goleador extranjero del elenco otomano en liga: con 60 gritos, el goleador superó los 59 del histórico Gheorghe Hagi. Un registro en total de 70 goles y 22 asistencias en 110 partidos con la camiseta del elenco turco.

River se convirtió rápidamente en uno de los protagonistas del mercado de pases, al cerrar las contrataciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno antes de las fiestas. Y en las últimas horas surgió el rumor de que podría dar una bomba de mercado con Mauro Icardi, pero la China Suárez descartó el arribo, o al menos que estén avanzadas actualmente las conversaciones.