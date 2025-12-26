Sorpresa en Avellaneda: Independiente sigue de cerca a un jugador surgido de Racing

Según se pudo saber, el pedido del entrenador Gustavo Quinteros es claro: sumar al menos un refuerzo por línea, con énfasis en la defensa, el mediocampo y la delantera. En ese contexto, la dirigencia del “Rojo” analiza alternativas ofensivas y ve con buenos ojos la posible llegada de Cuello, quien fue una de las piezas importantes del equipo de Boedo durante 2025.

Pese a contar con un ataque numeroso (con nombres como Gabriel Ávalos, Ignacio Pussetto, Walter Mazzantti, Matías Abaldo, y Santiago Montiel), Quinteros entiende que habrá salidas en esta zona, especialmente la del delantero paraguayo, de quién ha surgido el rumor de que podría dejar al Rojo, buscando una convocatoria para el mundial 2026, y por eso activó la búsqueda de una nueva opción ofensiva.

En la última temporada, el atacante disputó 36 partidos con la camiseta azulgrana, en los que marcó seis goles y dio una asistencia. Más allá de los números, su rol fue clave dentro del funcionamiento ofensivo del equipo que dirige Damián Ayude, en un año atravesado por dificultades deportivas e institucionales en San Lorenzo.

cuello

Cuello: el apuntado por Independiente con formación en Racing

Cuello se formó futbolísticamente en Racing, aunque nunca llegó a debutar en Primera División con la “Academia”. Ante la falta de oportunidades, emigró en la temporada 2019/2020 a Barracas Central, luego pasó por Instituto de Córdoba y Almagro, hasta que a comienzos de 2024 recaló en San Lorenzo, donde logró continuidad y protagonismo.

El interés de Independiente, sin embargo, choca con una realidad económica compleja. San Lorenzo tasó al jugador en cinco millones de dólares, una cifra que hoy resulta inalcanzable para el club de Avellaneda, que atraviesa una delicada situación financiera. Por ese motivo, la dirigencia evalúa la posibilidad de negociar por un monto menor e incluir futbolistas en la operación para destrabar la transferencia.

A este escenario se suma la competencia de Boca, que también sigue de cerca la situación del delantero, lo que complica aún más las aspiraciones del “Rojo” en una eventual negociación.

El contexto contractual de Cuello también juega un papel clave. Aunque tiene vínculo con San Lorenzo hasta diciembre de 2026 y volvió a entrenarse bajo las órdenes de Ayude, en Boedo no garantizan su continuidad. El jugador mantiene un fuerte malestar por una deuda que el club arrastra desde su llegada, que asciende a unos 75 mil dólares, situación que incluso lo llevó a enviar una intimación semanas atrás.

En su reclamo, el delantero detalló la falta de pago de premios, un porcentaje correspondiente a su préstamo y montos vinculados a la compra definitiva a Almagro, club que aún presiona para cobrar o concretar una venta.

Autor de 14 goles en 73 partidos a lo largo de su carrera profesional, Cuello ya estuvo en la órbita de Racing en mercados anteriores. Hincha confeso de la “Academia”, nacido en Dock Sud y formado en el Predio Tita, fue promovido en 2019 por Eduardo “Chacho” Coudet, aunque sin llegar a sumar minutos en Primera, lo que lo empujó a buscar continuidad en el Ascenso y, luego, en Primera División.