El Senado debate la aprobación del Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal

El oficialismo confía en contar con la mayoría necesaria para aprobar ambos proyectos, aunque persisten dudas sobre el futuro del artículo 30, vinculado al financiamiento docente y científico, que generó tensiones dentro de la propia coalición y entre aliados.

Para el Ejecutivo, avanzar con el Presupuesto es prioritario, tanto para habilitar la toma de deuda como para enviar una señal de estabilidad a los organismos internacionales. Desde La Libertad Avanza, conducida en la Cámara alta por Patricia Bullrich, aseguran tener más de 45 votos para la aprobación general. Sin embargo, el artículo 30 se convirtió en el principal foco de resistencia, con objeciones de sectores de la UCR y otros bloques aliados, según reconocieron fuentes parlamentarias.

A las críticas se sumaron cuatro senadores peronistas de Convicción Federal, que adelantaron su respaldo al Presupuesto pero rechazaron la eliminación de los fondos destinados a educación y ciencia. Entre los radicales que también expresaron reparos se encuentran Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger.

El desenlace dependerá, además, de la cantidad de legisladores presentes al momento de la votación específica de ese punto. Si finalmente el artículo sufre cambios, el texto deberá volver a Diputados, donde ya se prevé la posibilidad de una sesión el 29 o 30 de diciembre, o eventualmente el 5 de enero, según anticiparon fuentes legislativas.

El avance de las negociaciones

Dentro del oficialismo se analiza votar el Presupuesto por capítulos, como ocurrió en Diputados. Sin embargo, esa alternativa implica un riesgo: que se caigan en bloque los artículos vinculados al financiamiento de las universidades nacionales y del sistema educativo en general.

El artículo 30 es el núcleo del conflicto, ya que propone derogar la obligación de destinar el 6% del PBI a educación, los aumentos progresivos previstos en la Ley de Ciencia y Técnica hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032, y el 0,2% del presupuesto educativo destinado a la educación técnica.

Más allá de esa disputa, el oficialismo no tendría mayores dificultades para aprobar el resto del Presupuesto, que proyecta un crecimiento del 5%, una inflación del 10,1% anual y del 14% interanual, además de un dólar estimado en $1.423 para diciembre de 2026, aunque ya hay consenso en que esas cifras podrían quedar desactualizadas.

La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores (incluido Luis Juez) y suma apoyos de una decena de radicales, tres del PRO, dos del Frente de la Concordia de Misiones, un legislador de Independencia (Tucumán), uno de Salta, otro de La Neuquinidad, además de representantes de Chubut y Provincias Unidas.

Luis Juez en el Senado.jpg El senador Luis Juez, de La Libertad Avanza, es uno de los legisladores clave en la aprobación del Presupuesto 2026 y del artículo 30, en debate en el Senado.

Convicción Federal reúne cinco bancas: cuatro anticiparon su voto afirmativo en general, mientras que el riojano Fernando Rejal aún no definió su postura, condicionado por la posición crítica del gobernador Ricardo Quintela.

Este escenario marca, además, una primera fractura visible dentro del peronismo del Senado entre los gobernadores que acompañan la iniciativa y el sector alineado con Cristina Kirchner, que mantiene peso político a través del bloque conducido por José Mayans.