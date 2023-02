Martín Palermo sobre su idea: "Quiero un equipo que incomode"

"Quiero a un equipo que salga a presionar, que cuide la pelota y haga sentir incómodo al rival. Obviamente también pretendo que funcionemos como equipo para lastimar a los rivales", manifestó Palermo, que inició la Liga Profesional con un empate 2-2 frente a Newell's en casa.

También aspira a que Platense pueda ser "una seducción" para los jugadores. "Es un equipo importante de Capital Federal, así que tenemos que buscar eso", continuó, y aseguró que buscará hacerse fuerte "de local".

Consciente de que el promedio será el foco principal de la temporada, sueña en grande y dijo que tienen "el objetivo de sumar para soñar con otras cosas", aunque "Obviamente vemos que estamos en la zona baja del promedio".

En cuanto a su presente profesional, explicó: "Yo no soy el mismo entrenador de cuando empecé en Godoy Cruz, fui madurando y evolucionando. Ahora puedo manejar situaciones que en el inicio era diferente. No me tiembla el pulso en algunas determinaciones".

Por último, Palermo descartó la llegada del mediocampista Esteban Rolón, actualmente en Boca y pretendido también por Newell's, porque "no comparte el proyecto".