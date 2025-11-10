Maximiliano Salas agredió a un joven al término del Superclásico

Las imágenes, grabadas por un hincha y difundidas en redes sociales, captan a Salas agrediendo a una persona.

maxi salas

Según se observa, el jugador de River le propina una trompada por la espalda a un joven que pasaba cerca filmando los festejos de los hinchas de Boca. Sin siquiera darse vuelta, el joven sale corriendo para alejarse de la situación.

La agresión, ocurrida en un contexto de alta tensión post-Superclásico, podría generar consecuencias disciplinarias para el jugador de River.

“Entiendo su reacción, debía estar caliente”, afirmó el joven agredido

Este lunes se conoció la identidad del joven agredido por Maximiliano Salas tras la derrota de River. Se trata de Uriel Hamra. Tiene 20 años, es hincha de Boca. El hombre no tiene ningún vínculo con el club ni con la organización del encuentro.

“Intentó sacarme el celular, no creo que haya querido pegarme. Pasó todo muy rápido”, explicó Hamra a TN, después de la situación con el delantero.

El joven dijo que presenció el partido en la tribuna, pero que se metió al campo de juego en el final “porque estaba abierta la puerta baja”.

river boca

“Me empecé a filmar en el campo de juego y justo pasan los jugadores de River por atrás. Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme. Todo lo que es quilombo, yo voy para el otro lado. No me gusta la exposición. No hice nada fuera de lugar”, se defendió el Hamra.

Con respecto a si denunciará al delantero de River, Uriel indicó que no está en sus planes y hasta justificó la actitud del futbolista: “No creo hacer nada con Salas. Me sorprendió su actitud, pero entiendo que debía estar caliente y se la agarró con el primero que vio”.

Tras el incidente, la policía porteña separó a Hamra y la justicia le labró una contravención.