"Me siento culpable": Morena Beltrán y por qué Lucas Blondel no es tenido en cuenta en Boca

“Estos meses fueron más difíciles porque tenemos la incertidumbre de por qué el cuerpo técnico nunca lo quiso, o lo quiso tan poco”, expresó Beltrán, quien además confesó sentirse responsable ante los rumores que vinculan su relación con la marginación deportiva del jugador.

La situación del ex Tigre y Atlético de Rafaela en Boca se ha vuelto compleja desde mediados de 2025. El futbolista, de 29 años, perdió terreno en la consideración de los entrenadores tras el Mundial de Clubes y, durante los ciclos de Miguel Ángel Russo y Claudio Úbeda, no sumó minutos en el Torneo Clausura.

El último partido oficial de Blondel fue antes de la llegada de Russo, en la eliminación ante Independiente bajo la dirección interina de Mariano Herrón. Desde entonces, el defensor quedó relegado y su presencia en las convocatorias se volvió esporádica, a pesar de haber sido una pieza habitual con los entrenadores anteriores. Incluso, llegó a solicitar jugar en Reserva para no perder ritmo.

En este contexto, Beltrán profundizó sobre los rumores respecto de que la relación sentimental entre ambos pudo haber influido en la decisión del cuerpo técnico. “Sí, sé que se dijo eso, pero es incomprobable, aunque me siento culpable. En su momento dijeron que no jugaba por el vínculo que tengo con él. Él está desde mediados de 2023 y es el quinto entrenador que tiene. Con los cuatro anteriores podrá haber sido titular o suplente, pero jugó”, afirmó.

El impacto emocional de esta situación no ha pasado inadvertido para la pareja. Beltrán manifestó su frustración al ver el esfuerzo del polifuncional jugador sin recompensa: “Es difícil cuando ves a alguien entregarse tanto y que del otro lado no se valora”, sostuvo.

En cuanto al futuro de Blondel, la incertidumbre domina el panorama. Argentinos Juniors y Racing han mostrado interés en el lateral, mientras que la opción de Independiente aparece más lejana. El contrato de Blondel con Boca Juniors se extiende hasta diciembre de 2027, pero tanto una transferencia como un préstamo por un año se perfilan como alternativas viables. El jugador disputó 12 partidos en la temporada 2025, sumando un total de 32 desde su llegada al club, con cuatro goles convertidos y cuatro encuentros con la selección suiza.