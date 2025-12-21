Sin lugar en River, Miguel Borja ya definió su futuro: ¿jugará en Boca?

Al principio, Borja sorprendió al no descartar la posibilidad de vestir la camiseta de Boca. "Uno no puede cerrar las puertas", afirmó días atrás en una entrevista con ESPN. Esa frase derivó en un acercamiento entre el goleador y la dirigencia del club xeneize. Incluso, se habló de la chance de que llegaría para pelearle el puesto a Miguel Merentiel.

Sin embargo, el futuro del goleador estará lejos de Boca. Todo indica que continuará su carrera en el Cruz Azul, de México. Firmará un contrato por dos temporadas y se sumará a un equipo que viene de perder en las semifinales de la liga azteca y los cuartos de la Copa Intercontinental.

BORJA A TALLERES 2.jfif Miguel Borja tiene todo listo para continuar su carrera en México.

En las redes sociales, las primeras reacciones de los hinchas de la Máquina Cementera fueron negativas. Cuestionaron la llegada de Borja, de 32 años, lo acusaron de no estar a la altura del club y hasta de ser un exjugador.

Durante su ciclo en River, el colombiano disputó 159 partidos oficiales en los que convirtió 62 goles. Su mejor momento fue en 2023, donde conquistó la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones, con Martín Demichelis como entrenador, y luego en 2024 bajo las órdenes de Marcelo Gallardo.

Todo cambió en los últimos meses, debido a su flojo rendimiento y algunos penales fallados, que provocaron un quiebre en la relación con los hinchas del Millonario.

Aníbal Moreno se acerca a River: qué dijo

El volante del Palmeiras se refirió ayer por primera vez a la posibilidad de convertirse en refuerzo de River y dejó la abierta la posibilidad de regresar al fútbol argentino tras dos años en Brasil. “No le cierro la puerta a nadie. Como siempre dije, uno extraña a la familia, extraña la ciudad y, si se da, bienvenido sea”, afirmó, en una declaración que refuerza la idea de una salida de Palmeiras, club al que llegó en 2023 proveniente de Racing y con el que tiene contrato hasta diciembre de 2029.

En las últimas horas trascendió que River envió una oferta cercana a los siete millones de dólares por la totalidad de la ficha de Moreno, una cifra próxima a las pretensiones de la dirigencia de Palmeiras, donde el argentino perdió protagonismo.