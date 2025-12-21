Eduardo Domínguez le metió presión a la dirigencia para renovar su contrato

Durante la celebración en Plaza Moreno, en La Plata, los hinchas manifestaron su respaldo a Domínguez con cánticos a favor de su permanencia. Frente a ese apoyo constante, fue tajante al referirse a su futuro: “Les agradezco de todo corazón, pero depende de Marcos (Angeleri), no de mí”, en alusión al director deportivo del club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdelpOficial/status/2002740174397268359&partner=&hide_thread=false Acá está el campeón. Las mas lindas que tenemos hoy pic.twitter.com/SoddnPmZ6A — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 21, 2025

El entrenador agradeció luego a los distintos estamentos de la institución y volvió a mencionar a la conducción. “Gracias a todos. Gracias a los jugadores, muchas gracias a Marcos, muchas gracias a la dirigencia”, expresó. Al cabo, sumó una frase que dejó abierta la expectativa de continuidad: “Esperamos ser mejores el año que viene”.

Con las recientes consagraciones, Domínguez alcanzó su quinto título al frente de Estudiantes. Ya había ganado la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga Profesional 2024, el Trofeo de Campeones 2024 y el Torneo Clausura. Así las cosas, se convirtió en el segundo director técnico más ganador en la historia del club, sólo por detrás de Osvaldo Zubeldía, que suma seis títulos, entre ellos tres Copas Libertadores.

El futuro del entrenador también fue abordada por Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, quien remarcó la necesidad de diálogo y planificación. “No sé si decir retener, pero nos tenemos que dar el espacio y el tiempo para poder hablar, planificar. Por delante tenemos objetivos nuevos, va a ser más complejo. Queremos abordarlo de una forma".

"En el crecimiento, todos nos tenemos que tratar de apoyar, ver, construir, tener autocrítica. De ahí, algo bueno siempre va a salir. Ojalá que sea, obviamente, con Eduardo a la cabeza”, expresó la Brujita.