Merentiel fue presentado en Boca: "Vengo a dejar la vida"

"Voy a dejar la vida por esta institución y aportar de donde me toque para el equipo. Es una institución muy grande y lo voy a afrontar de la mejor manera, dejar todo en la cancha como lo vengo a hacer, así que entrega nunca va a faltar", adelantó Merentiel tras completar su segundo entrenamiento.

Embed "NI SIQUIERA LO DUDÉ" Miguel Merentiel habló sobre como fue su llegada a Boca y cuales son sus objetivos en el club. pic.twitter.com/mof79TQRYz — SportsCenter (@SC_ESPN) February 3, 2023

Desde la sala de conferencias de La Bombonera, el exPalmeiras y Defensa y Justicia contó cómo fue su llegada al club y reveló que no dudó cuando su representante le manifestó el interés del Xeneize.

"Estaba en Palmeiras y tenía intereses de más equipos. Mi representante me contó de Boca y ni siquiera lo dudé: 'Vamos con esta que es la mejor', le dije. Se trabajó muy rápido y se concretó rápido", relató el atacante.

Por otra parte, explicó que podría jugar junto a Darío Benedetto. "Puedo jugar con Benedetto. Puedo compementarme con otro nueve y vengo a hacer lo que decida el entrenador", dijo en ese sentido.

Además, rompió el hielo de la conferencia cuando se refirió al nombre de su perro, al que llamó Juan Román por Riquelme, si ídolo de chico. "Tengo un perro que se llama Juan Román, y era por un aprecio que le tenía a Román cuando era chico, ja".

Con respecto al vicepresidente, expresó: "Tuve contacto con Román, hablé por teléfono y en Ezeiza. Me recibieron todos muy bien". Y cerró: "Ya sé la dinámica del fútbol argentino y creo que no me va a costar tanto la adaptación. Vamos a tratar de trabajar para estar lo mejor posible".