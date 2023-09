Messi está en duda para La Paz por una fatiga muscular

Si bien todavía no hay confirmación oficial por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, todo indica que el rosarino no será parte de la delegación que viajará el domingo a Bolivia con la intención de aclimatarse a los más de 3.600 metros de altura de la capital de ese país.

Los antecedentes de Messi en el estadio Hernando Siles son diferentes en lo colectivo pero siempre lo padeció en términos individuales: los recuerdos llevan al 6-1 en contra con Diego Maradona como entrenador y una tarde agobiante, con los futbolistas argentinos sin aire en el banco de suplentes.

Luego el equipo, con él en el campo, se llevó un valioso empate 1-1 en el camino a Brasil 2014 aunque la figura esa tarde fue Ángel Di María, uno de los que suele sobresalir en ese escenario, y un triunfo (2-1) en la cita para el Mundial de Qatar 2022, con goles de Lautaro Martínez y Joaquín Correa.

En este contexto, con un Messi de 36 años, que no hizo pretemporada y sumó 12 partidos en el último mes y medio desde su llegada a Inter Miami de los Estados Unidos, todo indica que no partiría con sus compañeros.

Hay dos situaciones pocos frecuentes en este momento: Messi no suele salir de la cancha porque no le gusta, al punto que cuando no estuvo en plenitud siempre comenzó desde el banco de suplentes en Barcelona, París Saint Germain e Inter, y anoche solicitó ser sustituido antes que el colombiano Wilmar Roldán finalice el encuentro con Ecuador.

Messi es una pieza clave en el armado aunque su nueva versión también conllevará mayores descansos a los habituales para dosificar la carga muscular, sobre todo pensando en que termine de la mejor manera la temporada en la Major League Soccer y siga aportando en los próximos cuatro partidos de la Selección de este año por Eliminatorias.

Justamente el propio entrenador adelantó que se viene una etapa donde no será la primera vez que deba sacarlo para cuidarlo.

El reemplazante contra Ecuador fue Exequiel Palacios, justamente uno de los mejores en la visita a La Paz en octubre del 2020, y habrá que ver si termina siendo el sustituto del astro.

La Selección se entrenó a las 11.00 en el predio de Ezeiza, a puertas cerradas, aunque los futbolistas que sumaron minutos con Ecuador descansaron con tareas livianas y regenerativas.

Además, este sábado contarán con el día libre para verse con familiares y amigos y recién recomenzarán las prácticas el domingo en la mañana, antes de emprender el viaje para Bolivia.

Messi por ahora continúa en duda para ser parte y la decisión será consensuada con el cuerpo técnico de Scaloni en las próximas horas. Se sabe que siempre quiere estar, pero los 28 mil kilómetros recorridos desde el debut con Inter Miami pueden generarle consecuencias más graves que una fatiga muscular.

La otra novedad es que Ángel Di María se perfila para volver al once titular. Además, Scaloni probará a Lisandro Martínez, quien se resintió de aquella lesión en el quinto metatarsiano que lo obligó a pasar por el quirófano sobre el final de la ultima temporada.