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Quiénes acompañarán a Lionel Messi en Rosario tras el fallecimiento de su padre

El capitán de la Selección atraviesa un momento doloroso junto a sus seres queridos, mientras figuras cercanas del fútbol argentino evalúan viajar para acompañarlo.

Lionel Messi atraviesa, junto a su familia, uno de los momentos mas doloros por el fallecimiento de su padre y confidente, Jorge. Ya en Rosario para el último adiós, el capitán recibirá a distintos compañeros y amigos de su extensa trayectoria futbolística para darle su hombro en este duelo.

ADEMÁS: La muerte de Jorge Messi: los mensajes emotivos de la Selección, Newell's y el Barcelona

Lionel y Jorge Messi. Una estrecha relación padre-hijo que los hizo superar momentos difíciles hasta terminar estableciendo innumerables hitos deportivos.
Lionel y Jorge Messi. Una estrecha relación padre-hijo que los hizo superar momentos difíciles hasta terminar estableciendo innumerables hitos deportivos.

Rodrigo De Paul viaja hacia Rosario desde Miami

Uno de los nombres que aparece entre los posibles presentes es Rodrigo De Paul, que habría emprendido el viaje desde Miami junto a Guillermo Hoyos, entrenador de Inter Miami, después del encuentro frente a Monterrey por la Leagues Cup.

El homenaje se dio en un contexto especial. Antes del inicio se realizó un minuto de silencio por Jorge Messi, mientras los futbolistas del conjunto estadounidense utilizaron brazaletes negros. En las tribunas también pudieron verse mensajes destinados al capitán argentino, entre ellos: “Fuerza, Leo”.

Rodrigo De Paul festeja su gol con un homenaje a Messi.

Rodrigo De Paul festeja su gol con un homenaje a Messi.

Leandro Paredes llegará junto a otros compañeros

Leandro Paredes también anunció que viajará a Rosario junto a otros integrantes de la Selección. Luego del empate entre Boca y Vélez, el mediocampista contó sus planes y remarcó la importancia de acompañar a Leo. Queremos acompañarlo en este momento, y seguramente le haga bien que estemos ahí, ahora hablaré con alguno de mis compañeros para ver si vamos ahora o mañana después del mediodía", explicó el capitán xeneize.

El jugador del Xeneize, además, contó que todavía no había logrado comunicarse con Messi. “No, no pude hablar con él. Sé que está viajando”, respondió al ser consultado y señaló que esperaba poder hablar con él una vez que aterrizara.

Di María estaría en el funeral

Otro posible visitante es Ángel Di María, quien actualmente se encuentra en la ciudad santafesina, donde nació y en la que permanece desde su vuelta a Rosario Central. Su relación con Messi se construyó durante años dentro de la Selección, donde ambos fueron protagonistas de conquistas como la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar.

Por su cercanía y porque allí vive, el Fideo podría acercarse para acompañar a Messi y a sus familiares durante la despedida. De todos modos, su presencia, al igual que la de otros allegados, todavía no fue confirmada oficialmente.

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