Quiénes acompañarán a Lionel Messi en Rosario tras el fallecimiento de su padre

Rodrigo De Paul festeja su gol con un homenaje a Messi.

Leandro Paredes llegará junto a otros compañeros

Leandro Paredes también anunció que viajará a Rosario junto a otros integrantes de la Selección. Luego del empate entre Boca y Vélez, el mediocampista contó sus planes y remarcó la importancia de acompañar a Leo. “Queremos acompañarlo en este momento, y seguramente le haga bien que estemos ahí, ahora hablaré con alguno de mis compañeros para ver si vamos ahora o mañana después del mediodía", explicó el capitán xeneize.

Leandro Paredes aseguró que viajará con algunos compañeros de la Selección Argentina a Rosario para acompañar a Lionel Messi tras el fallecimiento de Jorge. pic.twitter.com/tTsyi1SeZQ — TyC Sports (@TyCSports) August 9, 2026

El jugador del Xeneize, además, contó que todavía no había logrado comunicarse con Messi. “No, no pude hablar con él. Sé que está viajando”, respondió al ser consultado y señaló que esperaba poder hablar con él una vez que aterrizara.

Di María estaría en el funeral

Otro posible visitante es Ángel Di María, quien actualmente se encuentra en la ciudad santafesina, donde nació y en la que permanece desde su vuelta a Rosario Central. Su relación con Messi se construyó durante años dentro de la Selección, donde ambos fueron protagonistas de conquistas como la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar.

Por su cercanía y porque allí vive, el Fideo podría acercarse para acompañar a Messi y a sus familiares durante la despedida. De todos modos, su presencia, al igual que la de otros allegados, todavía no fue confirmada oficialmente.