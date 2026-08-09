Leandro Paredes viajará a Rosario para acompañar a Lionel Messi tras la muerte de su padre

El vínculo entre Jorge Messi y los integrantes de la Albiceleste también quedó reflejado en las palabras del volante. "Lo sentimos así, como propio, por todo lo que significa él para nosotros", afirmó sobre la pérdida que atraviesa la familia del capitán.

Lionel y Jorge Messi. Una estrecha relación padre-hijo que los hizo superar momentos difíciles hasta terminar estableciendo innumerables hitos deportivos.

Lionel Messi llegó a Rosario durante la noche del sábado junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. La familia se reunió para despedir a Jorge, quien murió el sábado 8 de agosto a los 68 años luego de luchar contra una dura enfermedad durante los últimos tiempos.

Mientras la ceremonia se mantiene en la intimidad familiar, los hinchas también se acercaron a las inmediaciones del cementerio para expresar su cariño. En paralelo, sus compañeros de la Selección se preparan para acompañarlo de cerca en este difícil momento.