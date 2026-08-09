Leandro Paredes viajará a Rosario para acompañar a Lionel Messi tras la muerte de su padre

El capitán de Boca se trasladará junto a integrantes del plantel para estar cerca del astro argentino durante la despedida de Jorge Messi, que falleció a sus 68 años después de atravesar una larga enfermedad.
La noticia de la muerte de Jorge Messi movilizó al grupo de la Selección argentina, que busca acompañar a su capitán en un momento especialmente doloroso. Leandro Paredes confirmó que viajará a Rosario, junto a otros referentes del equipo dirigido por Lionel Scaloni, para brindarle apoyo a Lionel Messi en esta gran pérdida.
El mediocampista explicó que todavía no había podido comunicarse con su compañero, aunque esperaba hacerlo pronto. "No pude hablar con él. Sé que está viajando", señaló después del empate 1-1 de Boca ante Vélez en el estadio de Boca, cuando aún el capitán argentino se encontraba en vuelo desde Miami hacia su ciudad natal. Luego contó que aguardaba su llegada para organizar el traslado hacia el punto donde se realizó el velatorio.
"Estoy esperando que llegue para poder acompañarlo en este momento, que seguramente le haga bien que estemos ahí", expresó el futbolista. Además, anticipó que coordinaría con otros integrantes del plantel la posibilidad de viajar durante las próximas horas.
"Ahora hablaré con algunos de mis compañeros para ver si vamos ahora o mañana después del mediodía", agregó Paredes, en referencia al viaje para participar de la despedida en un ámbito privado y reservado.
El vínculo entre Jorge Messi y los integrantes de la Albiceleste también quedó reflejado en las palabras del volante. "Lo sentimos así, como propio, por todo lo que significa él para nosotros", afirmó sobre la pérdida que atraviesa la familia del capitán.
Lionel Messi llegó a Rosario durante la noche del sábado junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. La familia se reunió para despedir a Jorge, quien murió el sábado 8 de agosto a los 68 años luego de luchar contra una dura enfermedad durante los últimos tiempos.
Mientras la ceremonia se mantiene en la intimidad familiar, los hinchas también se acercaron a las inmediaciones del cementerio para expresar su cariño. En paralelo, sus compañeros de la Selección se preparan para acompañarlo de cerca en este difícil momento.
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