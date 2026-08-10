Un rival inédito y sin historial: la curiosidad detrás del Boca-Recoleta por los octavos de la Sudamericana

Deportivo Recoleta dejó a San Lorenzo sin Copa Sudamericana.

El Vasco y su pandilla deberán clavar los pies sobre la tierra. Boca vaticina pasar a cuartos por historia, plantel y jerarquía individual; pero Recoleta tiene contundentes argumentos para incomodarlos y sacar de la estructura a uno de los clubes más importantes del mundo.

El equipo dirigido por Jorge González viene bien en la liga local. Ocupa la cuarta posición del Torneo Clausura con siete puntos cosechados en cuatro fechas, gracias a dos triunfos, un empate y una derrota. En el primer semestre, el Apertura, alcanzó las 28 unidades y consiguió alejarse de la zona de descenso, un aspecto positivo que marca un crecimiento. El dato a mirar de cerca es que está encariñado con la victoria: perdió solo uno de sus últimos siete partidos entre el certamen local y la Sudamericana, con cuatro duelos ganados y dos igualados.

Y viene con confianza a la Argentina por la goleada 3-1 a Rubio Ñu en la cuarta jornada del campeonato paraguayo y como visitante. Hay varios nombres que, con su experiencia, pueden hacer trastabillar al club argentino.

Recoleta hizo historia en la tanda de penales ante Nacional de Asunción para meterse en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Las figuras de Deportivo Recoleta que estudia Boca para los octavos