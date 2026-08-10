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Un rival inédito y sin historial: la curiosidad detrás del Boca-Recoleta por los octavos de la Sudamericana

El cruce ante el conjunto paraguayo el próximo martes, no solo será importante por ser un duelo mata-mata, sino también porque marcará un inicio. ¿El historial? En cero.

Boca pasó por penales y a duras penas los playoffs, que le dieron una segunda oportunidad en copa internacional tras quedar afuera de la Libertadores, y clasificó a los octavos de final de la Sudamericana. El equipo de Rodolfo Arruabarrena jugará la ida el próximo martes en el Estadio Tomás Adolfo Ducó (su localía mientras hay reformas en la Bombonera) y tendrá la obligación de empezar con el pie derecho, porque protagonizará un hecho histórico: será vs. Deportivo Recoleta, un rival que nunca enfrentó en su historia.

Boca superó a O'Higgins en los penales y clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Boca superó a O'Higgins en los penales y clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Allí crece aún más la presión para el Xeneize. Tendrá que hacer valer la superioridad que lo compete en esta clase de compromisos, sobre todo ante un adversario que está varios escalones por debajo. Pero, además, servirá para dar inicio a un historial que nunca fue desbloqueado y que lo tiene como favorito para arrancar arriba.

Sin embargo, entrar confiado a la cancha es un craso error. Es que Recoleta, con sus jóvenes 95 años de vida, ya mostró que puede competir y que va a dejar todo en su primera participación en una copa internacional: fue el verdugo de San Lorenzo, al que le arrebató su lugar en la fase de grupos con un triunfazo por 1-0 en el Pedro Bidegain, relegándolo al tercer puesto de su zona y, por ende, dejándolo sin Sudamericana en la primera instancia. Ellos se quedaron con un heroico primer puesto.

Deportivo Recoleta dejó a San Lorenzo sin Copa Sudamericana.

Deportivo Recoleta dejó a San Lorenzo sin Copa Sudamericana.

El Vasco y su pandilla deberán clavar los pies sobre la tierra. Boca vaticina pasar a cuartos por historia, plantel y jerarquía individual; pero Recoleta tiene contundentes argumentos para incomodarlos y sacar de la estructura a uno de los clubes más importantes del mundo.

El equipo dirigido por Jorge González viene bien en la liga local. Ocupa la cuarta posición del Torneo Clausura con siete puntos cosechados en cuatro fechas, gracias a dos triunfos, un empate y una derrota. En el primer semestre, el Apertura, alcanzó las 28 unidades y consiguió alejarse de la zona de descenso, un aspecto positivo que marca un crecimiento. El dato a mirar de cerca es que está encariñado con la victoria: perdió solo uno de sus últimos siete partidos entre el certamen local y la Sudamericana, con cuatro duelos ganados y dos igualados.

Y viene con confianza a la Argentina por la goleada 3-1 a Rubio Ñu en la cuarta jornada del campeonato paraguayo y como visitante. Hay varios nombres que, con su experiencia, pueden hacer trastabillar al club argentino.

Recoleta hizo historia en la tanda de penales ante Nacional de Asunción para meterse en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Recoleta hizo historia en la tanda de penales ante Nacional de Asunción para meterse en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Las figuras de Deportivo Recoleta que estudia Boca para los octavos

  • Marcelo Cañete: el argentino tuvo un breve paso por Boca, donde debutó, y ahora tendrá la posibilidad de enfrentarlo desde el otro lado, con la ley del ex en sus manos.
  • Iván Piris: el defensor central tiene experiencia europea gracias a su tramo por la Ropa y ya sabe lo que es competir en ese copa, la cual ganó en 2012 con San Pablo.
  • Kevin Parzajuk: el atacante paraguayo está a préstamo desde Godoy Cruz. Convirtió cuatro goles y cuatro asistencias en 24 partidos durante la temporada.
  • Aldo González: este mediapunta de 29 años, metió ocho goles y dio dos asistencias en 23 partidos disputados en el año.
  • Wilfrido Báez: el extremo de 32 años y referente del plantel, tiene el trono con nueve goles y seis asistencias en 30 partidos en 2026, siendo una de las claves del equipo.

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