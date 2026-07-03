Video: el gol de Messi para Argentina ante Cabo Verde en los 16avos del Mundial

Argentina enfrenta a Cabo Verde en Miami por los 16avos del Mundial 2026. Messi abrió el partido con un gol tras una gran asistencia de Lisandro Martínez.
La Selección Argentina enfrenta a Cabo Verde en Miami por los 16avos de final del Mundial 2026. El conjunto africano, una de las grandes sorpresas del torneo tras pasar como segundo en un grupo que compartía con potencias como Uruguay (eliminado) y España (clasificado como primero), se mostró ordenado, intenso y con líneas muy compactas, complicando el circuito ofensivo de la Albiceleste. Pero apareció Lionel Messi para destrabar el partido.
A los 29 minutos, Argentina encontró la apertura del marcador en una jugada de alto nivel colectivo. Lisandro Martínez levantó la cabeza desde el fondo y metió un pase largo preciso al área para la diagonal de Messi, que atacó el espacio con el tiempo justo. El capitán controló de primera dentro del área y definió con potencia ante la salida de Vozinha, marcando el 1-0 en el marcador.
Antes del gol, el conjunto de Lionel Scaloni ya había generado situaciones claras. Messi había tenido una chance con un remate cruzado que salió apenas desviado entrando por el segundo palo, mientras que Enzo Fernández obligó a una gran respuesta de Vozinha con un disparo potente desde la media distancia. Argentina incluso había logrado posicionarse en campo rival, pero sin precisión en el último toque.
Con esta conquista, Messi sigue ampliando su impacto en el torneo: llegó a siete goles en el Mundial 2026 y se mantiene como máximo artillero de la competencia. Además, alcanzó los 20 goles en la historia de los Mundiales, consolidándose como el máximo goleador histórico del certamen y ampliando su distancia en la cima de ese ranking.
El tanto, además de destrabar el partido, refuerza su vigencia en instancias decisivas en un encuentro que hasta ese momento se presentaba cerrado y de máxima exigencia para la Selección Argentina.
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