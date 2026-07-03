Video: el gol de Messi para Argentina ante Cabo Verde en los 16avos del Mundial

A los 29 minutos, Argentina encontró la apertura del marcador en una jugada de alto nivel colectivo. Lisandro Martínez levantó la cabeza desde el fondo y metió un pase largo preciso al área para la diagonal de Messi, que atacó el espacio con el tiempo justo. El capitán controló de primera dentro del área y definió con potencia ante la salida de Vozinha, marcando el 1-0 en el marcador.