Argentinos Juniors va por Enzo Pérez: hubo una reunión positiva y hay expectativa

Nicolás Diez, flamante técnico de Argentinos Juniors, conoce al mendocino porque fue parte del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en la Selección Argentina. Claro, Diez fue parte del CT de la Albiceleste en el Mundial de Rusia 2018 mientras que Enzo era uno de los jugadores del plantel.

El volante, que cumplirá 40 años en febrero, evalúa dónde continuar su carrera luego de haber tenido un último paso por River que no fue el esperado porque perdió minutos con el correr del año y a nivel grupo no se logró ningún objetivo, al no haber ganado títulos y ni siquiera clasificado a la Copa Libertadores.

image

Tras terminar su ciclo en el club, River lo despidió en sus redes sociales: "Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario, ¡Eternamente gracias, Enzo!". Nacho Fernández, Gonzalo "Pity" Martínez y Milton Casco, también héroes de Madrid, finalizaron sus historias con el Manto Sagrado.

Si bien cada vez que Enzo no tiene certezas sobre su futuro aparece en el horizonte la chance de regresar a Deportivo Maipú, el club de su ciudad en el que se formó, todo indica que, por el momento, no volverá al conjunto que milita en la Primera Nacional.

La idea del jugador es mantenerse en Buenos Aires y surgió la posibilidad de Argentinos Juniors, que además promete ser protagonista de fútbol local como en los últimos años, aunque también tiene una propuesta desde Estados Unidos para vestir los colores de Atlanta United, que dirige Gerardo Martino.

El mediocampista disputó 38 encuentros esta última temporada, aunque la mayoría fueron en el primer semestre y luego perdió el puesto a tal punto de ni siquiera ser una opción para Marcelo Gallardo en varios encuentros. Ahora buscará un nuevo destino para demostrar que pese a su edad sigue vigente.