Sorpresa: Ariel Holan dejó de ser entrenador de Rosario Central

Holan tenía el respaldo del plantel, inclusive los referentes Fatura Brown y Ángel Di María, sumado al de la gente y se lo veía muy feliz en la institución, teniendo la Copa Libertadores 2026 por delante. Sin embargo, el entrenador y la dirigencia no llegaron al acuerdo de renovación o la directiva tiene un técnico top tapado para reemplazar al Profesor.

"Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre", informó en un breve comunicado el club rosarino en sus redes sociales.

Embed Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central.

Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año.

Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club… pic.twitter.com/BaBrkpxRPw — Rosario Central (@RosarioCentral) December 11, 2025

De esta manera, Holan, quien llegó a fines de 2024 al club, se va de Rosario Central después de haber tenido un ciclo muy destacado: dirigió 42 partidos con 22 victorias, 14 empates y apenas seis derrotas. Además, levantó un título (Liga 2025) por ser su equipo el que más puntos sumó en el año y le ganó los dos clásicos que jugó contra Newell's: 2-1 en el Marcelo Bielsa y 1-0 en el Gigante de Arroyito.

Ahora, los primeros dos nombres que suenan para reemplazarlo son Eduardo Coudet y Ramón Díaz. A Chacho, el DT más pedido por los hinchas debido a su identificación con el club y estilo de juego, le quedan solo 6 meses de contrato en Alavés, equipo que está en la mitad de la tabla de la Liga de España. Y, Ramón, se encuentra sin trabajo después de su paso por Internacional de Brasil, en donde peleó el descenso y finalmente, ya sin él en el club, la institución se salvó de milagro.