Mundial 2026: Marruecos goleó 3-0 a Canadá y paso a cuartos de final

En Houston, con un doblete de Azzedine Ounahi y un tanto de Soufiane Rahimi, el seleccionado africano venció 3-0 a una de las anfitrionas y espera por Paraguay o Francia.
Marruecos derrotó 3-0 a Canadá en el Houston Stadium y se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026. Con dos goles de Azzedine Ounahi y otro de Soufiane Rahimi sobre el cierre, el conjunto africano eliminó a uno de los anfitriónes del torneo y enfrentará en cuartos de final al ganador del duelo entre Paraguay y Francia.
La eliminación marcó el final del histórico recorrido de Canadá en la Copa del Mundo. El seleccionado norteamericano, terminó segunda de su grupo, logró por primera vez una victoria mundialista, ganó su primer duelo mano a mano cuando eliminó a sudáfrica en dieciséisavos de final, alcanzó los octavos, y aunque no pudo sostener su ilusión ante un rival que volvió a mostrar su solidez en las instancias decisivas, pudo por momentos dominar el partido.
Durante la primera mitad, Canadá asumió el protagonismo y generó las situaciones más claras de peligro, pero se encontró con una defensa marroquí firme y ordenada que neutralizó cada intento ofensivo. La falta de eficacia dejó el marcador igualado sin goles al llegar al entretiempo.
El desarrollo cambió por completo en el complemento. Marruecos aprovechó un tiro libre en las inmediaciones del área y Ounahi abrió el marcador con una jugada preparada, con un remate potente que dejó sin respuestas al arquero canadiense.
Con la ventaja a su favor, el equipo dirigido por Walid Regragui encontró espacios para el contraataque y volvió a golpear. Otra acción encabezada por Ounahi terminó con el mediocampista firmando su segundo gol de la tarde para ampliar la diferencia y encaminar la clasificación.
Canadá intentó reaccionar en el tramo final y adelantó todas sus líneas en busca del descuento. Incluso el arquero se sumó a un ataque sobre el cierre, yendo a cabecear un centro en los minutos de descuento, aunque la defensa marroquí respondió con firmeza y evitó cualquier posibilidad de reacción.
En tiempo de descuento, Soufiane Rahimi aprovechó los espacios que dejó el conjunto local, y con una contra letal selló el 3-0 definitivo, poniendo cifras contundentes a una victoria construida con eficacia y solidez defensiva.
Con este resultado, Marruecos volvió a instalarse entre los ocho mejores del Mundial, ratificando el crecimiento que había mostrado con su histórica semifinal en Qatar 2022. Ahora aguardará por el vencedor del cruce entre Paraguay y Francia para disputar un lugar en las semifinales del torneo. El partido de cuartos de final será el jueves 9 de julio a las 17:00 hs en el estadio de Boston.
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