Mundial 2026: Marruecos goleó 3-0 a Canadá y paso a cuartos de final

Con la ventaja a su favor, el equipo dirigido por Walid Regragui encontró espacios para el contraataque y volvió a golpear. Otra acción encabezada por Ounahi terminó con el mediocampista firmando su segundo gol de la tarde para ampliar la diferencia y encaminar la clasificación.

Canadá intentó reaccionar en el tramo final y adelantó todas sus líneas en busca del descuento. Incluso el arquero se sumó a un ataque sobre el cierre, yendo a cabecear un centro en los minutos de descuento, aunque la defensa marroquí respondió con firmeza y evitó cualquier posibilidad de reacción.

En tiempo de descuento, Soufiane Rahimi aprovechó los espacios que dejó el conjunto local, y con una contra letal selló el 3-0 definitivo, poniendo cifras contundentes a una victoria construida con eficacia y solidez defensiva.

Con este resultado, Marruecos volvió a instalarse entre los ocho mejores del Mundial, ratificando el crecimiento que había mostrado con su histórica semifinal en Qatar 2022. Ahora aguardará por el vencedor del cruce entre Paraguay y Francia para disputar un lugar en las semifinales del torneo. El partido de cuartos de final será el jueves 9 de julio a las 17:00 hs en el estadio de Boston.

Resumen del partido: