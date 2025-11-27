La AFA respaldó la creación de una comisión transitoria sin el oficialismo en San Lorenzo

La estructura presentada ante Tapia tiene como figura central a Sergio Constantino, actual vocal opositor y candidato a presidente que terminó tercero en las últimas elecciones. Junto a él se sumaría Cristian Evangelista, también opositor y miembro de la actual Comisión Directiva. El punto determinante es que en este armado no quedará ningún dirigente de peso del oficialismo, lo que marcaría un quiebre político profundo dentro del club.

La semana próxima podría ser el momento clave. Tapia impulsará la convocatoria a una reunión de Comisión Directiva, donde se espera que se produzcan renuncias masivas. Ese movimiento derivaría en una situación de acefalía formal y daría paso a la creación de la comisión transitoria que manejará los hilos de la entidad de Boedo por un período aún no definido.

image

Sergio Constantino podría encabezar la Comisión Directiva provisoria.

El objetivo del nuevo esquema es garantizar un reordenamiento institucional urgente en medio de una crisis económica y política que incluye deudas importantes y un pedido de quiebra. En este contexto, la prioridad de la AFA y de los dirigentes que promovieron el cambio es estabilizar al club antes de definir cómo y cuándo se convocarán nuevas elecciones.

Mientras tanto, después de quedar afuera del Torneo Clausura en octavos de final ante Central Córdoba, el plantel profesional entrenará hasta el 5 de diciembre y luego entrará en un período de vacaciones hasta el 27 de enero, fecha en la que retomará la actividad pensando en un 2026 donde jugará Copa Sudamericana.

San Lorenzo vive horas decisivas. Las próximas reuniones pueden marcar el inicio de una etapa completamente nueva, con una conducción provisoria, sin Moretti y con la oposición a cargo del timón en busca de salir de una las peores crisis que ha tenido en los últimos años la institución.