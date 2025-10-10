Newell´s y Tigre empataron y Nacho Russo convirtió en el homenaje a su padre

El estadio vivió una jornada especial desde el arranque. Antes del pitazo inicial, jugadores, cuerpos técnicos e hinchas guardaron un minuto de silencio en memoria del histórico entrenador, fallecido días atrás. Las tribunas se llenaron de aplausos y emoción, mientras Nacho Russo, visiblemente conmovido, observaba con lágrimas el homenaje a su padre.

Y el destino quiso que él mismo fuera protagonista del momento más emotivo. A los 22 minutos, tras una gran contra conducida por David Romero, el delantero del Matador marcó el 1-0 con un derechazo al palo derecho. No hubo festejo: solo una mirada al cielo y un gesto contenido que conmovió a todo el estadio.

La alegría visitante duró poco. Siete minutos más tarde, Facundo Guch empató para Newell’s con un remate cruzado desde el área chica, tras una buena asistencia de Luciano Herrera. Desde entonces, el primer tiempo se volvió de ida y vuelta, con ritmo, intensidad y emociones en ambas áreas.

En la segunda mitad, el partido bajó su nivel. Tigre controló el ritmo y se mostró más ordenado, mientras que Newell’s, urgido por su mala posición en la tabla -anteúltimo en la Zona A-, buscó sin claridad ni profundidad. La impaciencia se trasladó a las tribunas: cuando Éver Banega fue reemplazado, los silbidos se hicieron sentir con fuerza.

La chance más clara para los rosarinos llegó a los 37 minutos, cuando Carlos González cabeceó desviado solo frente al arco. Después de esa jugada, el encuentro se diluyó entre faltas, pelotazos y escasas emociones.

Tigre se llevó un punto valioso en una noche inolvidable para Nacho Russo. Newell’s, en cambio, sigue sumando frustraciones en un torneo que se le complica cada vez más.