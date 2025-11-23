Exhibición total de Messi para meter a Inter Miami en la final del Este

El rosarino abrió el marcador y asistió tres veces en el 4-0 como visitante sobre Cincinnati en Ohio. Silvetti y Allende anotaron los otros goles del equipo de Mascherano, que jugará la final de la Conferencia Este.
Inter Miami vivió otra noche inolvidable de la mano de Lionel Messi y selló su pase a la final de la Conferencia Este con una goleada categórica por 4-0 sobre Cincinnati en el TQL Stadium de Ohio, por las semifinales de la MLS 2025. El capitán argentino fue nuevamente determinante: abrió el marcador y repartió tres asistencias que encaminaron un triunfo sin atenuantes.
Los primeros minutos mostraron un ritmo intenso, con el equipo de Javier Mascherano bien plantado desde el arranque gracias a la precisión de Messi. El rosarino generó dos situaciones claras en menos de diez minutos: un remate de Baltasar Rodríguez tras una buena habilitación y luego un córner preciso para Mateo Silvetti, que definió desviado.
Del otro lado, Cincinnati respondió con un disparo alto de Evander y un cabezazo de Brenner que exigió al arquero visitante. Hubo fricción en el mediocampo, algunas faltas de Busquets y Miles Robinson, y un parate por una molestia de Jordi Alba que encendió alarmas.
A los 19 minutos, Inter Miami marcó la diferencia en una jugada colectiva de alto nivel. Alba robó en defensa y cedió rápido para Messi, que metió un pase profundo para Silvetti. El delantero desbordó y envió un centro perfecto al área, donde el propio Messi apareció sin marca para conectar de cabeza el 1-0.
Cincinnati intentó reaccionar y llegó con un cabezazo de Nick Hagglund cerca del palo, pero el visitante siguió siendo más claro en ataque. De Paul probó de media distancia y Messi tuvo otra aproximación, aunque sin precisión para ampliar la ventaja antes del descanso.
El complemento fue un monólogo ofensivo de Inter Miami, con Messi manejando tiempos, espacios y asistencias. A los 57 minutos, el capitán recibió en el medio, levantó la cabeza y habilitó a Silvetti con un pase milimétrico. El delantero definió cruzado para el 2-0 y anotó su primer gol con la camiseta rosa.
Cinco minutos más tarde, otro pase quirúrgico de Messi dejó a Tadeo Allende mano a mano para transformar la jugada en el 3-0. Cincinnati quedó desbordado y nunca encontró respuestas para frenar el circuito de juego que comandaba el rosarino.
A los 74 minutos, Inter Miami selló la goleada con una nueva combinación entre Messi y Allende. El ex Godoy Cruz recibió una asistencia perfecta del capitán y definió con precisión para cerrar su doblete y el 4-0 definitivo, mientras Messi completaba un hat-trick de asistencias en otra actuación magistral.
Con autoridad, contundencia y la magia inagotable de su número 10, Inter Miami se metió en la final de la Conferencia Este y sueña con alcanzar el título de la MLS.
comentar