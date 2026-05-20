Neymar habló de Messi y Paredes, recordó la final de la Copa América y explicó la famosa foto: "Tengo sentimientos encontrados"

El crack brasileño, recientemente convocado con su selección para el Mundial 2026, explicó el significado de aquella imagen tomada después del Maracanazo de la Selección Argentina en 2021, en la que se lo ve riéndose junto a Leo y Leandro.
Neymar, una vez más, habló genialidades de Lionel Messi. Amigos sin fronteras, que supieron compartir el fútbol, apadrinarse entre sí y aconsejarse. El momento más recordado con ambos de protagonistas fue en la Copa América 2021, en la final que Argentina le gana a Brasil para romper una racha de 36 años sin títulos. Esa noche, ya sin lágrimas por el dolor de la derrota en el Estadio Maracaná, se sentó en una charla de amigos, también junto a Leandro Paredes. Una foto que quedó grabada.
Mientras disfruta de su convocatoria al Mundial 2026 después de meses de entrenamiento dudas y críticas, Ney brindó una nota a CONMEBOL y recordó aquella imagen con ambivalencia. "Lo que pienso cuando veo esta foto me trae dos sentimientos diferentes. El primero es malo, porque fue una final en la que perdí contra Argentina y el segundo es que creo que el fútbol va mucho más allá de eso. Va más allá de esta rivalidad", reflexionó y enalteció las figuras de sus ex compañeros en el PSG: "Son tipos fenomenales y personas fuera de la cancha, aunque sean rivales naturales de Brasil".
Ese 1-0 fue el alivio para toda la Argentina y para Leo, que se sacó una mochila pesada, pero fue una oportunidad perdida para Ney de levantar su primer título con la Canarinha. Pero la tristeza es pasajera y la amistad se mantiene por sobre la competencia. "Después de que terminó el partido, ya había llorado, ya había estado triste. Luego los encontré allí en los escalones del Maracaná, y simplemente nos quedamos hablando de nuestras historias en el PSG, sobre el momento que estábamos viviendo, sobre la pandemia; en fin, sobre varias cosas", contó, inspirado por aquella imagen que quedó en la retina de ambos países.
"Encontramos un poco de felicidad en el caos de todo eso. Así que el fútbol va más allá de esta rivalidad. Hacemos todo, pero después de que termina el partido allí, todos somos seres humanos, independientemente de la camiseta que lleves, independientemente del país de donde seas. Todos son seres humanos, todos tienen sentimientos", razonó. Él siempre destaca su amor por Leo, desde su llegada al Barcelona, donde el capitán argentino lo recibió con los brazos abiertos. Eso no se olvida.
Cuando Messi lo fue a consolar tras la derrota de Brasil, Ney se desarmó en su pecho y fue un fiel ejemplo de que la relación va aparte del juego. "Son dos tipos que estaban allí viviendo sus picos en sus selecciones nacionales y son los dos nombres principales de su selección nacional. Así que para mí ver esta foto significa mucho", agregó y cerró, como si no fueran suficientes elogios, reconociendo a sus dos amigos: "Messi es el número uno en el fútbol. Creo que muestra a dos tipos que lucharon por el título en la final, se dedicaron y después del partido logramos encontrar un momento de felicidad. Tanto para el tipo que fue el campeón, como para el tipo que fue derrotado. Así que esto significa mucho, que es nuestra amistad."
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