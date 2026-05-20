Neymar habló de Messi y Paredes, recordó la final de la Copa América y explicó la famosa foto: "Tengo sentimientos encontrados"

Neymar Messi Neymar y Messi, en la final de la Copa América 2021. (Foto: GettyImages)

Cuando Messi lo fue a consolar tras la derrota de Brasil, Ney se desarmó en su pecho y fue un fiel ejemplo de que la relación va aparte del juego. "Son dos tipos que estaban allí viviendo sus picos en sus selecciones nacionales y son los dos nombres principales de su selección nacional. Así que para mí ver esta foto significa mucho", agregó y cerró, como si no fueran suficientes elogios, reconociendo a sus dos amigos: "Messi es el número uno en el fútbol. Creo que muestra a dos tipos que lucharon por el título en la final, se dedicaron y después del partido logramos encontrar un momento de felicidad. Tanto para el tipo que fue el campeón, como para el tipo que fue derrotado. Así que esto significa mucho, que es nuestra amistad."