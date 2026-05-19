Mundial 2026: las listas confirmadas y los países que faltan

Defensores: Kim Min-jae (Bayern Munich), Jo Yu-min (Sharjah), Lee Han-beom (Midtjylland), Kim Tae-hyun (Kashima Antlers), Park Jin-seop (Zhejiang FC), Lee Ki-hyeok (Gangwon FC), Lee Tae-seok (Austria Viena), Seol Young-woo (Estrella Roja de Belgrado), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Kim Moon Hwan (Daejeon Hana)

Mediocampistas: Yang Hyun-jun (Celtic), Paik Seung-ho (Birmingham City), Hwang In-beom (Feyenoord), Kim Jin-kyu (Jeonbuk Hyundai), Bae Jun-ho (Stoke City), Um Ji-sung (Swansea City), Lee Dong-gyeong (Ulsan HD), Lee Jae-sung (Mainz), Lee Kang-in (Paris Saint Germain), Hwang Hee-chan (Wolverhampton)

Delanteros: Oh Hyun-kyu (Besiktas), Son Heung-min (Los Ageneles FC), Cho Kyu-sung (Midtjylland)

Grupo B

Bosnia y Herzegovina

Arqueros: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo).

Defensores: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens).

Mediocampistas: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan ‌Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), ‌Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven).

Delanteros: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Monchengladbach), Edin Dzeko (Schalke).

Grupo C

Brasil

Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio)

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo),Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)

Mediocampistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo)

Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr. (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Jr. (Real Madrid)

neymar seleccion La última vez que Neymar jugó para Brasil fue en octubre de 2023 por eliminatorias.

Haití

Arqueros: Josué Duverger (Cosmos Koblenz), Alexandre Pierre (Sochaux), Johny Placide (Bastia)

Defensores: Ricardo Adé (Liga de Quito), Carlens Arcus (Angers SCO), Hannes Delcroix (Lugano), Jean-Kévin Duverne (Gent), Martin Expérience (Nancy), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks), Wilguens Paugain (Zulte Waregem), Keeto Thermoncy (Young Boys II)

Mediocampistas: Carl Fred Sainte (El Paso Locomotive), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers), Leverton Pierre (Vizela), Danley Jean Jacques (Philadelphia Union), Woodensky Pierre (Violette), Dominique Simon (Tatran Prešov)

Delanteros: Josué Casimir (Auxerre), Louicius Deedson (Dallas), Derrick Etienne Jr. (Toronto), Yassin Fortuné (Vizela), Wilson Isidor (Sunderland), Lenny Joseph (Ferencváros), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Rizespor), Ruben Providence (Almere City)

Escocia

Arqueros: Craig Gordon (Heart of Midlothian F. C), Angus Gunn (Nottingham Forest F. C), Liam Kelly (Rangers F. C).

Defensores: Grant Hanley (Hibernian F. C.), Jack Hendry (Al-Ettifaq Club), Aaron Hickey (Brentford F. C.), Dom Hyam (Wrexham A. F. C.), Scott McKenna ( G. N. K. Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers) y Kieran Tierney (Celtic).

Mediocampistas: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City) y Scott McTominay (Napoli).

Delanteros: Ché Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton Athletic F. C. ), George Hirst (Ipswich Town F. C.), Lawrence Shankland (Heart of Midlothian F. C.) y Ross Stewart (Southampton).

Grupo E

Curazao

Arqueros: Tyrick Bodak (Telstar), Trevor Doornbusch (VVV Venlo), Eloy Room (Miami FC)

Defensores: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Juriën Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)

Mediocampistas: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir FK), Livano Comenencia (FC Zúrich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar’Jany Martha (Rotherdam United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk)

Delanteros: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough FC), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margarita (SK Beveren)

Costa de Marfil

Arqueros: Yahia Fofana (Caykur Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos)

Defensores: Emmanuel Agbadou (Beikta), Clement Akpa (AJ Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting CP), Guela Doue (Estrasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta BC), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray)

Mediocampistas: Seko Fofana (Oporto), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Franck Kessie (Al-Ahli), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (Maribor)

Delanteros: Simon Adingra (Mónaco), Ange-Yoan Bonny (Inter de Milán), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Crystal Palace), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim), Elye Wahi (OGC Nice)

Grupo F

Japón

Arqueros: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrece Hiroshima), Zion Suzuki (Parma)

Defensores: Ko Itakura (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Munich), Yuto Nagatomo (FC Tokio), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Junnosuke Suzuki (Copenhague), Shogo Taniguchi (Sint-Truidense), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord)

Mediocampistas: Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Wataru Endo (Nottingham Forest), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Keito Nakamura (Stade de Reims), Kaishu Sano (Mainz 05), Ao Tanaka (Leeds United)

Delanteros: Keisuke Goto (Sint-Truidense), Daizen Maeda (Celtic FC), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Kento Shiogai (Wolfsburgo), Yuito Suzuki (Friburgo), Ayase Ueda (Feyenoord)

Suecia

Arqueros: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK Solna), Jacob Widell Zetterström (Derby County)

Defensores: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Nilsson Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta), Elliot Stroud (Mjällby) y Daniel Svensson (Dortmund).

Mediocampistas: Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Benjamin Nygren (Celtic), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburgo) y Besfort Zeneli (Union SG)

Delanteros: Taha Ali (Malmö), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Brujas)

Túnez

Arqueros: Aymen Dahmene (CS Sfaxien), Sabri Ben Hassan (Étoile du Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain)

Defensores: Montassar Talbi (Lorient), Dylan Bronn (Servette FC), Omar Rekik (NK Maribor), Adem Arous (Kasmpaa), Raed Chikhaoui (US Monastirienne), Yan Valery (Young Boys), Moutaz Neffati (IFK Norrköping), Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance de Tunis), Ali Abdi (Nice)

Mediocampistas: Ellyes Skhiri (Francfort), Rani Khedira (Union Berlin), Hadj Mahmoud (Lugano), Ismaël Gharbi (Augsbourg), Hannibal Mejbri (Burnley), Anis Ben Slimane (Norwich), Mortadha Ben Ouanes (Kasmpaa)

Delanteros: Sebastian Tounekti (Celtic), Elias Saad (Hannover 96), Elias Achouri (Copenhague), Khalil Ayari (PSG), Rayan Elloumi (Vancouver), Hazem Mastouri (Dinamo Makhatchkala), Firas Chaouat (Club Africain)

Grupo G

Bélgica

Arqueros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing de Estrasburgo)

Defensores: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting CP), Maxim De Cuyper (Brighton), Koni De Winter (Milan), Brandon Mechele (Club Brujas), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brujas), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)

Mediocampistas: Kevin De Bruyne (Nápoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)

Delanteros: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Racing de Estrasburgo), Alexis Saelemaekers (Milan), Leandro Trossard (Arsenal)

Nueva Zelanda

Arqueros: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk), Michael Woud (Auckland FC)

Defensores: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis De Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town)

Mediocampistas: Joe Bell (Viking FK), Matt Garbett (Peterborough United), Marko Stamenic (Swansea), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ryan Thomas (PEC Zwolle)

Delanteros: Chris Wood (Nottingham Forest), Eli Just (Motherwell), Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Ben Waine (Port Vale), Ben Old (Saint-Etienne), Callum McCowatt (Silkeborg), Jesse Randall (Auckland FC), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets)

Grupo H

Cabo Verde

Arqueros: Josimar Dias (Chaves), Márcio da Rosa (Montana), Carlos Santos (San Diego)

Defensores: Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), João Paulo Fernandes (FCSB), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Logan Costa (Villarreal), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki), Ianique Tavares (Torreense), Edilson Borges (Al-Bataeh CSC)

Mediocampistas: Jamiro Monteiro (Zwolle), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimarães), Yannick Semedo (Farense), Laros Duarte (Puskas AFC), Deroy Duarte (Ludogorets), Kevin Pina (Krasnodar)

Delanteros: Ryan Mendes (Igdir FK), Willy Semedo (Omonia Nicosia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Nuno da Costa (Basaksehir FK), Dailon Livramento (Casa Pia), Gilson Benchimol (Akron Togliatti), Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv)

Grupo I

Francia

Arqueros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

Defensores: Malo Gusto (Chelsea), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), Lucas Digne (Aston Villa), Ibrahima Konate (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Múnich), Lucas Hernández (Paris Saint-Germain), Theo Hernández (Al Hilal)

Mediocampistas: Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Adrien Rabiot (AC Milan), N'Golo Kante (Fenerbahce), Manu Kone (Roma), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Delanteros: Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Rayan Cherki (Manchester City), Marcus Thuram (Inter de Milán), Maghnes Akliouche (Mónaco), Desire Doue (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Múnich)

mbappé Mbappé buscará convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Grupo J

Austria

Arqueros: Patrick Pentz (Bröndby IF), Alexander Schlager (FC Red Bull Salzburg) y Florian Wiegele (Viktoria Pilsen).

Defensores: David Affengruber (Elche CF), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (SV Werder Bremen), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Phillipp Mwene (FSV Mainz), Stefan Posch (FSV Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim) y Michael Svoboda (Venezia FC).

Mediocampistas: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsh (SC Braga), Konrad Laimer (Bayern Múnich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schöpf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven) y Patrick Wimmer (Wolfsburg).

Delanteros: Marko Arnautovic (FK Crvena Zvezda), Michael Gregoritsh (FC Augsburg) y Sasa Kalajdzic (LASK).

Grupo K

Portugal

Arqueros: Diogo Costa (Oporto, POR), Rui Silva (Sporting, POR), José Sá (Wolverhampton, ING), Ricardo Velho (Gençlerbirligi, TUR).

Defensores: Diogo Dalot (Manchester United, ING), Matheus Nunes (Manchester City, ING), Nélson Semedo (Fenerbahçe, TUR), João Cancelo (FC Barcelona, ESP), Nuno Mendes (PSG, FRA), Gonçalo Inácio (Sporting, POR), Rúben Dias (Manchester City, ING), Tomás Araújo (Benfica, POR), Renato Veiga (Villarreal, ESP).

Mediocampistas: Rúben Neves (Al Hilal, KSA), Samú Costa (Mallorca, ESP), João Neves (PSG, FRA), Vitinha (PSG, FRA), Bruno Fernandes (Man. United, ING), Bernardo Silva (Man. City, ING).

Delanteros: João Félix (Al Nassr, KSA), Francisco Trincão (Sporting, POR), Francisco Conceição (Juventus, ITA), Pedro Neto (Chelsea, ING), Rafael Leão (AC Milan, ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad, ESP), Gonçalo Ramos (PSG, FRA) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr, KSA).

cristiano Al igual que Messi, Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial.

RD Congo

Arqueros: Theo Fayulu (FC Noah), Lionel Mpasi (Le Havre), Matthieu Epolo (Standard Lieja)

Defensores: Aaron Wan-Bissaka (West Ham United), Jeremy Ngakia (Watford), Joris Kayembe (Genk), Arthur Masuaku (Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Rocky Bushiri (Hibernian), Steven Kapuadi (Widsew Lodz), Dylan Batubinsika (Larissa)

Mediocampistas: Noah Sadiki (Sunderland), Edo Kayembe (Watford), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Charles Pickel (Espanyol), Ngal'ayel Mukau (Lille), Meshack Elia (Alanyaspor), Theo Bongonda (Spartak Moscú), Nathanael Mbuku (Montpellier), Bryan Ssebinya (Castellón), Grady Diangana (Elche)

Delanteros: Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Cedric Bakambu (Real Betis), Yoane Wissa (Newcastle United)

Grupo L

Croacia

Arqueros: Dominic Livakovic (Dinamo), Dominik Kotarski (Kabenhavn), Ivor Pandur (Hull City)

Defensores: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern de Múnich), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (Hamburgo)

Mediocampistas: Luka Modric (Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)

Delanteros: Ivan Perisic (PSV), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Friburgo)

Las listas que aún no fueron presentadas

Grupo A: México, Sudáfrica, República Checa

Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza

Grupo C: Marruecos

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Austria, Turquía

Grupo E: Alemania, Ecuador

Grupo F: Países Bajos

Grupo G: Egipto, Irán

Grupo H: España, Arabia Saudita, Uruguay

Grupo I: Senegal, Irak, Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Jordania

Grupo K: Uzbekistán, Colombia

Grupo L: Inglaterra, Ghana, Panamá