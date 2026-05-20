La insólita revelación del protagonista de Cruzeiro en el polémico penal que reclamó Boca: "Me pega en la mano"

Después del 1-1 en La Bombonera, Lucas Romero habló sobre la falta en el final del partido por Copa Libertadores que no cobró el árbitro y que le daba ventaja desde los doce pasos al Xeneize.
La Bombonera terminó encendida de la bronca. El 1-1 ante Cruzeiro no solo lo complica en la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, sino que también pone en duda el criterio arbitral que anoche perjudicó a Boca: un penal no cobrado por una mano. Lucas Romero, el protagonista del polémico penal, confesó donde le pegó realmente y generó aún más enojo en el entorno xeneize.
Jesús Valenzuela quedó en el ojo de la tormenta. No juzgó la mano, no la fue a ver al VAR, que tuvo varias visitas en la jornada y terminó rápido el partido. Todo Boca se le fue al humo, con indignación, enojo e impotencia por no poder cambiar la decisión arbitral. La discutible jugada se había dado tras un centro a favor del local, cuando la pelota cayó en el área y, después de un cabezazo fallido por parte de Ángel Romero a la altura de la rodilla, se desvió en el antebrazo del futbolista de Cruzeiro.
Los gritos y reclamos ensordecieron la Bombonera. Valenzuela había pitado el silbato, pero no para cobrar la falta, sino para finalizar el encuentro, que ya sumaba más de 11 minutos de adición. Automáticamente fue rodeado por los jugadores, Leandro Paredes de protagonista, que le dijo de todo acompañado de Claudio Úbeda, Ayrton Costa, Leandro Brey, Milton Delgado, Malcom Braida, Lautaro Blanco y más. "Es una verguenza", fue la protesta más escuchada, con el claro sentimiento de haber sido perjudicados.
En zona mixta, apareció la declaración más esperada y más importante: la del protagonista de la jugada. Lucas Romero habló sin tapujos y reveló qué pasó en el área: “Sí, me pega en la mano en la última jugada”. Sorprendió, claro, pero su actitud era relajada, porque los favoreció. “Fue totalmente casual”, aclaró inmediatamente.
El ex Vélez e Independiente se escudó con que fue un roce involuntario y que estaba en una posición natural. “Yo tenía el brazo pegado al cuerpo y fue una jugada de rebote. En todo momento tenía tranquilidad, lo hablé con el juez desde el primer momento que ocurrió”, explicó ante los medios y contó cuál fue la conversación que tuvo con el árbitro: “Le dije que fue casual, no es que dije que no me pegó en la mano. Le dije que fue casual, que lo chequeen, que yo estaba tranquilo”.
Desde el conjunto azul y oro aseguraron que entorpecieron el partido con los fallos arbitrales. Es que además de obviar la mano de Romero y la de Kaiki antes de su asistencia para el 1-1 de Fagner, sí advirtió un toque de Milton Delgado en el 2-1 de Miguel Merentiel, que fue anulado por la supuesta infracción.
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