La insólita revelación del protagonista de Cruzeiro en el polémico penal que reclamó Boca: "Me pega en la mano"

Polémica Boca - Cruzeiro La polémica mano que no cobró Valenzuela en el final de Boca vs. Cruzeiro. (TNT Sports)

Los gritos y reclamos ensordecieron la Bombonera. Valenzuela había pitado el silbato, pero no para cobrar la falta, sino para finalizar el encuentro, que ya sumaba más de 11 minutos de adición. Automáticamente fue rodeado por los jugadores, Leandro Paredes de protagonista, que le dijo de todo acompañado de Claudio Úbeda, Ayrton Costa, Leandro Brey, Milton Delgado, Malcom Braida, Lautaro Blanco y más. "Es una verguenza", fue la protesta más escuchada, con el claro sentimiento de haber sido perjudicados.

En zona mixta, apareció la declaración más esperada y más importante: la del protagonista de la jugada. Lucas Romero habló sin tapujos y reveló qué pasó en el área: “Sí, me pega en la mano en la última jugada”. Sorprendió, claro, pero su actitud era relajada, porque los favoreció. “Fue totalmente casual”, aclaró inmediatamente.





Embed "ME PEGA EN LA MANO." Atención a las palabras de Lucas Romero luego de protagonizar la polémica jugada del final en la que todo Boca reclamó penal. ¿QUÉ TE PARECIÓ?



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El ex Vélez e Independiente se escudó con que fue un roce involuntario y que estaba en una posición natural. “Yo tenía el brazo pegado al cuerpo y fue una jugada de rebote. En todo momento tenía tranquilidad, lo hablé con el juez desde el primer momento que ocurrió”, explicó ante los medios y contó cuál fue la conversación que tuvo con el árbitro: “Le dije que fue casual, no es que dije que no me pegó en la mano. Le dije que fue casual, que lo chequeen, que yo estaba tranquilo”.

Desde el conjunto azul y oro aseguraron que entorpecieron el partido con los fallos arbitrales. Es que además de obviar la mano de Romero y la de Kaiki antes de su asistencia para el 1-1 de Fagner, sí advirtió un toque de Milton Delgado en el 2-1 de Miguel Merentiel, que fue anulado por la supuesta infracción.