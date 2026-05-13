Carlo Ancelotti fue contundente sobre si Neymar jugará la Copa del Mundo

brasil Con Neymar inclúido, la pre-lista de 55 convocados de Brasil para el Mundial 2026.

Neymar no juega con la selección brasilera desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión en la rodilla izquierda durante un partido ante Uruguay por las Eliminatorias. Desde entonces atravesó múltiples recaídas físicas y acumuló largos períodos fuera de las canchas. Tras un paso con poca participación por Al-Hilal, regresó a Santos en 2025 con el objetivo de recuperar ritmo competitivo y llegar en condiciones al Mundial. En lo que va del año disputó 13 partidos de liga y convirtió tres goles.