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Carlo Ancelotti fue contundente sobre si Neymar jugará la Copa del Mundo

El prestigioso entrenador de Brasil aseguró que la presencia del delantero en la lista definitiva dependerá exclusivamente de su estado físico.

Carlo Ancelotti dejó en claro que Neymar todavía no tiene asegurado un lugar en la lista de Brasil para el Mundial y sostuvo que la decisión final dependerá únicamente del rendimiento físico del delantero. Si bien el atacante de Santos integra la pre-lista de 55 futbolistas presentada por la Confederación Brasileña de Fútbol, el entrenador italiano evitó dar garantías de cara a la convocatoria definitiva que anunciará el próximo 18 de mayo. “La convocatoria de Neymar depende solo de él”, afirmó en una entrevista con Reuters.

El técnico explicó que el talento del exjugador de Barcelona y PSG nunca estuvo en discusión, pero remarcó que la evaluación pasa exclusivamente por su condición física. “Con Neymar solo necesitamos evaluar su estado físico, porque su talento está fuera de toda duda”, señaló Ancelotti. Además, reconoció que el delantero mejoró en los últimos meses y destacó que recuperó continuidad en Santos después de un extenso período marcado por lesiones y escasa actividad.

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Con Neymar inclúido, la pre-lista de 55 convocados de Brasil para el Mundial 2026.

Con Neymar inclúido, la pre-lista de 55 convocados de Brasil para el Mundial 2026.

Neymar no juega con la selección brasilera desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión en la rodilla izquierda durante un partido ante Uruguay por las Eliminatorias. Desde entonces atravesó múltiples recaídas físicas y acumuló largos períodos fuera de las canchas. Tras un paso con poca participación por Al-Hilal, regresó a Santos en 2025 con el objetivo de recuperar ritmo competitivo y llegar en condiciones al Mundial. En lo que va del año disputó 13 partidos de liga y convirtió tres goles.

Ancelotti también descartó que una eventual convocatoria del delantero pueda alterar el clima interno del plantel y aseguró que Neymar mantiene una fuerte valoración dentro del grupo. “Es muy querido por el pueblo brasileño y también por los jugadores”, sostuvo. Mientras tanto, Brasil sigue atento a la evolución física de varias figuras de cara a la Copa del Mundo, ya que futbolistas como Rodrygo, Éder Militão y Estêvão quedaron fuera de la pre-lista por lesión.

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