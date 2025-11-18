España, Bélgica, Escocia, Suiza y Austria clasificaron al Mundial 2026

La Roja igualó 2 a 2 ante Turquía y ganó el Grupo E con 16 puntos producto de cinco triunfos y éste empate en una zona con Turquía (13), Georgia (3) y Bulgaria (3). Dani Olmo adelantó a los locales a los cuatro minutos, el conjunto otomano dio vuelta el duelo con tantos de Deniz Gul y Salih Ozcan, pero Mikel Oyarzabal estableció la igualdad definitiva.

Bélgica se quedó con el Grupo J con 18 unidades tras cinco victorias y tres empates. Los belgas aplastaron por 7 a 0 a Liechtenstein en la última jornada y se impusieron en un grupo con Gales (16), Macedonia del Norte (13), Kazajistán (8) y su rival de última fecha (0).

Embed

Embed

Escocia terminó primero en el Grupo C donde no hubo potencias. Con el 4 a 2 a Dinamarca, se impuso con 13 puntos, dos más que los daneses, arrebatándole el boleto al Mundial en la última jornada. Grecia con 7 y Bielorussia con 2 completaron el grupo.

Suiza ganó el Grupo B con 14 puntos, dejando atrás a Kosovo (11), Eslovenia (4) y Suecia (2). Los suizos empataron 1 a 1 con Kosovo en la última fecha logrando la igualdad que necesitaba para mantener la diferencia con el segundo. Y Austria ganó el Grupo H con 18 puntos, por sobre Bosnia (17), Rumania (10), Chipre (8) y San Marino (0).

Con las clasificaciones de España, Bélgica, Escocia, Suiza y Austria, son 39 los países confirmados y restan conocer solamente tres selecciones de Concacaf y las seis que accederán por Repechaje. Cada vez falta menos para una Copa del Mundo que quedará en la historia por la cantidad de equipos y llevarse a cabo en tres países.

LAS SELECCIONES CLASIFICADAS AL MUNDIAL 2026 (39/48)

• Conmebol (6/6): Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

• Concacaf (3/6): México*, Estados Unidos* y Canadá*.

• África (9/9): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

• Asia (8/8): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

• Oceanía (1/1): Nueva Zelanda.

• Europa (12/12): Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Austria, Bélgica, Escocia, Suiza y España.

• Repechaje (0/6)