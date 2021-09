"Creo que hicimos un gran partido. Satisfecho y contento porque se abrió el arco y pude convertir mi primer gol con esta camiseta", agregó el delantero.



Con respecto a u definición contó: "Siendo delantero es importante estar ahí en el momento justo y yo estaba. Hoy la jugada la verdad es que salió bien y pude definir cruzado. Sufrí un poco porque dio en el palo pero me saqué un poco la mufa.

"Ojalá el arco se quede abierto y pueda seguir sumando minutos. Es importante que el equipo vaya sumando confianza, que nos vayamos conociendo partido a partido. Estoy muy contento, venimos sumando varios puntos y esperemos no decaer. Ahora tenemos el domingo que viene un partido super importante y ahí en la cancha de River trataremos de traer los tres puntos", continuó Orsini.



Haciendo referencia a la presión que tiene un 9 de convertir comentó: "Es un puesto complicado. Cuando entran todas estás allá arriba y cuando pro ahí no entran es medio complicado. Yo disfruto hacer gol y lo necesito. Gracias a dios hoy se dio pero siempre recalcar que lo importante es que el equipo pueda sumar de a tres. Esto no es un juego para individualidades asi que me voy contento con el rendimiento del equipo".



"Este resultado suma confianza y recalca todo el trabajo bueno que venimos haciendo partido a partido. Esto no es ni el principio ni el final así que nosotros con la cabeza en alto, tranquilos y seguir trabajando para seguir sumando", concluyó el autor del único gol del partido.



Quien también habló fue Cristian Pavón y también compartió la felicidad por haber ganado: "Muy contento por conseguir la victoria. Por suerte nos pudimos llevar los tres puntos y seguir sumando en el campeonato para intentar estar en lo más arriba".

Pavón fue quien le dio el pase a Orsini para que pueda concretar la jugada que le dio el triunfo a Boca y en referencia a este momento destacó: "Son situaciones que están en el momento. Si bien pegamos en el travesaño y a mi me taparon una, siempre seguí intentando. Después me quedó una pasa dársela a Orsini, que la verdad se lo merecía porque no venía convirtiendo".

Al ser consultado por como se siente dentro del equipo, respondió: "Tranquilo, trabajando para el equipo y para el club que la verdad en el día a día siempre trabamos duro. Con los chicos siempre comprometidos para dar lo mejor".



Por último, Esteban Rolón analizó el desarrollo del encuentro: "Fue un partido intenso, se vivió así. Pienso que jugamos bien, por momento faltó más tranquilidad en los últimos pases pero el equipo se sintió bien".



"Me sentí bien, hubo un gran esfuerzo del equipo y contento por la victoria en cada. Veníamos con dos empates de local y ahora la victoria nos sirve y estamos contentos", concluyó Rolón.