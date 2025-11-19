El relato de Ronaldinho sobre su tiempo en la cárcel: "Pensé que me iban a pegar"

“Pensé que iban a pegarme y hacerme todas las cosas terribles que suelen ocurrir en la cárcel”, contó Dinho al recordar su primera noche detenido. Sin embargo, según su propio relato, lo que ocurrió fue casi lo opuesto: “En vez de eso, llamaron a los guardias para organizar partidos de fútbol y me pidieron que hiciera algunos trucos para entretenerlos”.

El brasileño aseguró que al día siguiente de su arresto lo llevaron a jugar un partido de fútbol sala dentro del penal: “Los guardias y algunos funcionarios de la prisión vinieron a ver el partido con las cámaras encendidas; todos lo pasamos genial”. Y pese al contexto y lo que se suele creer, su balance fue inesperado: “Puedo decir que mi tiempo allí fue bueno”.

El episodio ocurrió en 2020, cuando Ronaldinho y su hermano fueron detenidos en Paraguay acusados de ingresar al país con pasaportes falsos. Pasaron varias semanas privados de su libertad hasta que la Justicia les concedió prisión domiciliaria en un hotel de Asunción. El caso dio la vuelta al mundo y, años después, el astro decidió volver a contar cómo vivió aquel momento tan particular.