Damián Ayude: las "inquietudes" del presente de San Lorenzo y el "optimismo" por el futuro

"Si fuera un ámbito más prolijo sería mucho mejor para nosotros como cuerpo técnico. No tener definida la pretemporada o no saber si vamos a poder tener alguna contratación, son cosas que te inquietan”, expresó el técnico en diálogo con Radio Continental.

Sin embargo, se mostró con confianza y fe para el futuro del Ciclón: "Somos un club muy grande y yo soy muy positivo en que va a mejorar, va a levantar las inhibiciones, podremos incorporar y vamos a tener un proyecto mucho más claro del que tuvimos”. La institución suma un total de 14 inhibiciones impuestas por FIFA, siendo el club que más presenta en todo el continente.

Por otro lado, Ayude también se expresó sobre los elogios que recibió San Lorenzo, a partir del respeto adquirido por los rivales: “Nos está pasando que otros entrenadores y futbolistas nos destacan. Ese reconocimiento no se compra en el kiosco. Los chicos no dan una por perdida, presionan e incomodan a los rivales”.

San Lorenzo, que terminó quinto en la Zona B, visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero (4° en el Grupo A) este sábado 22 de noviembre desde las 22 horas, por la primera fase de los playoffs del Torneo Clausura. En caso de avanzar, se mediría en cuartos de final ante el ganador entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata.