Nicolás Tagliafico explotó contra Ajax: "Me decepcionaron"

La molestia del marcador de punta surgió porque la institución a la que presta sus servicios actualmente no le dio luz verde para que se sume al conjunto Culé, que tenía un fuerte interés por él en este mercado de pases. En ese sentido, Tagliafico reconoció que no era "fácil" porque estamos a mitad de temporada pero enfatizó en que no lo "ayudaron" a dar el paso.

“En este momento que me llega una oportunidad irrechazable y no me dejan, noto que me decepcionan. Entiendo que las situaciones no eran fáciles, que estamos en enero, pero al final nos termina perjudicando a los dos, tanto a mí porque no puedo lograr lo que yo quiero y al club, porque me retienen", explicó el futbolista al diario español As.

“No me veía mucho futuro para jugar porque no hubo mucho cambio, no hubo nada diferente. Acá ya conozco todo, sé cómo va a seguir la cosa. El entrenador se decidió por otro compañero y tiene a sus preferidos. No veo cambio, por eso pensé que era el momento ideal para salir y el club no me lo permitió”, continuó.

En tanto, consideró que "esta era una oportunidad única. Poder ir a un club como el Barça, para mí era una oportunidad soñada y no me ayudaron. Tampoco hubo claridad para desde el principio decirme que no me iban a ayudar".

Por último, explicó su situación futbolística en el club y reveló su diálogo con el entrenador, Erik ten Hag: "Desde que empezó el torneo, después de la Copa América, tuve lesiones. Además tuve una sanción, por lo que empecé desde atrás y el equipo empezó a consolidarse de una manera en la que yo no estaba, no era parte del once. Empecé a entrenar como siempre lo hago pero empecé a darme cuenta de que el entrenador no me iba a tener en cuenta, no me iba a dar minutos y lo hablé con él, me dijo que había empezado con lesión, que el equipo va bien, que ahora no lo podía tocar".