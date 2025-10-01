Juan Román Riquelme: el presente de Boca, mención de Russo y banca a Cavani

"El equipo de local, a mi manera de ver, mayormente siempre es superior al rival. Con Racing, merecimos ganar porque el equipo fue superior y el arquero fue figura. Si después te pones a pensar, Boca fue muy superior a Central y mereció ganar. Con Central Córdoba, Boca siguió creciendo y avanzando a lo que venía siendo. Ahora, con Newell's, tenemos la ilusión de seguir mejorando, ojalá podamos mejorar esos 60 minutos y que el hincha de Boca pueda seguir disfrutando”, analizó.

Con respecto a las críticas al equipo, Riquelme expresó: “No se si molesta. El tiempo pone las cosas en su lugar. Está claro desde el día que volvimos al club, desde ahí, hay una campaña que no es normal hacía nuestro club. Lo que pasa con los demás, no me interesa".

Luego, habló del deseo de ganar el Torneo Clausura: "Lo que viene es que vamos a intentar dar lo mejor este torneo, lo queremos ganar. Creemos que vamos a dar pelea. Tenemos mucho que mejorar porque el fútbol argentino es muy parejo pero si el equipo sigue jugando como lo hizo el otro día de local, vamos a estar cerca. Tengo la ilusión de seguir creciendo deportivamente, que siga creciendo el club, nuestro barrio. Pase más tiempo acá que en Don Torcuato. Solo quiero que el hincha de Boca llegue a la Bombonera y disfrute mucho”.

Y continuó sobre la llegada de jugadores top al fútbol argentino, como Ángel Di María a Central: "Es bueno que los clubes traigan buenos jugadores porque hace que el fútbol argentino siga creciendo. Ver a Di María nos da felicidad a los que nos gusta el fútbol".

En cuanto a Miguel Ángel Russo, que se encuentra en un proceso de sentirme mejor, Román hizo una única mención: "El Mundial de Clubes le hizo muy bien al grupo. Compitieron contra Benfica y Bayern, lo hicieron bien y se los veía con mucha ilusión. La llegada de Leandro terminó de formar esto. El entrenador tiene mucho que ver. Es un genio, maneja las cosas de forma extraordinaria".

Más frases de Riquelme

El objetivo de la dirigencia: “Queremos que nuestro club siga creciendo. Cuando llegamos nos encontramos con dificultades, tuvimos que ser muy calmos, pensar lo que íbamos a hacer, intentar hacer buenos equipos para que puedan competir pero siempre con la ilusión de que nuestro club siga creciendo y nuestra casa esté cada vez más linda. Tanto la Bombonera, Casa Amarilla y su alrededor, siga mejorando para que la gente de la Boca se sienta contenta. Amamos nuestro club, nuestra camiseta. Me da felicidad ver al básquet, a las chicas de vóley, fútbol sala, para nosotros es maravilloso. Lo único que queremos es trabajar para que sea mejor, para seguir creciendo y para que los hinchas y la gente de la Boca lo disfrute".

El palo a la anterior gestión y los arreglos en la Bombonera y Casa Amarilla: “Nosotros lo tomamos como algo normal o obligaciones que tenemos. ¿Vos tu casa la queres? Había gente que estuvo 30 años en el club, y la puerta principal estaba abandonada. Es una obligación tener la puerta de tu casa arreglada. Yo amo este lugar, todos los bosteros. Estamos arreglando Brandsen y va a quedar muy lindo. Se trabajó en los baños, en la zona de estacionamientos. Estuvieron 25 años en el club, no hicieron nada, lo usaron para hacer política. Amo al hincha, al club y cada día voy a trabajar para que Casa Amarilla y la Bombonera este cada vez más linda. No vamos a parar”.

La banca a Cavani: “A mi me gusta mucho el fútbol. Disfruto mucho de ver jugar a muchos jugadores, no solo de nuestro club, pero Cavani es Cavani, es un jugador muy importante. Es un jugador que siempre vamos a tener la suerte los bosteros de que jugó con nuestra camiseta. Está muy contento y con muchas ganas de volver, con Banfield hizo un partido impresionante, con Central lo hizo muy bien, con Aldosivi... Andaba con unas molestias y veremos si llega a estar convocado para el domingo".

Los elogios a Leandro Paredes: “Lo de Leandro es el sueño de todos los bosteros. Volvió a su casa, está disfrutando cada día. Se acomodó muy rápido al grupo, ayuda mucho, y si los más chicos son inteligentes van a crecer mucho. Le dio una forma de jugar al equipo que me hace disfrutar mucho. El otro día con C. Córdoba, hacía mucho no disfrutaba de 60/65 minutos de juego como lo hizo el equipo. Después, dos pelotas paradas, es fútbol. El primer tiempo, la gente aplaudió mucho porque el equipo jugó muy bien. Tengo la ilusión de repetir ese juego ante Newell´s, el domingo”.