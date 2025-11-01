Independiente goleó a Atlético Tucumán en Avellaneda

El equipo de Gustavo Quinteros mostró una de sus mejores versiones del campeonato, profundo en ataque y equilibrado en todas sus líneas. Los goles del uruguayo Matías Abaldo, el paraguayo Gabriel Ávalos y el chileno Felipe Loyola le dieron forma a una noche redonda desde lo futbolístico, aunque con un sabor amargo en lo estadístico.

El primer tiempo dejó en claro el plan del local: presión alta, velocidad por las bandas y dinamismo en el área rival. Tras dos avisos tempranos, el Rojo abrió el marcador a los 25 minutos con una jugada colectiva. Loyola recuperó la pelota, metió un centro rasante que Ávalos dejó pasar y Abaldo definió al primer palo para el 1-0.

Cinco minutos más tarde llegó el segundo. Loyola volvió a ser protagonista, esta vez con un pase aéreo para Ávalos, quien controló y sacó un remate preciso al costado izquierdo del arquero Matías Mansilla. Con ese 2-0, Independiente se fue al descanso con confianza y la ilusión de seguir con vida en el Clausura.

El Decano respondió en el cierre de la primera etapa con un remate de Adrián Sánchez que exigió una volada espectacular de Rodrigo Rey. Pero el dominio local no se modificó en el complemento: al minuto 9 del segundo tiempo, un cabezazo de Loyola tras un córner liquidó la historia.

A partir de allí, el partido se volvió cuesta arriba para el conjunto tucumano. Ignacio Galván vio la roja por una falta sobre Godoy y la visita se quedó con diez hombres. En el tramo final, el ingresado Clever Ferreira también fue expulsado por un penal sobre Abaldo, aunque Mansilla le atajó el remate a Ávalos y evitó el 4-0.

Síntesis del partido:

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Jonathan de Irastorza; Santiago Montiel, Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Matías Abaldo; Lautaro Millán y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Ignacio Galván; Kevin Lopez, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Ramiro Ruiz Rodríguez; Mateo Bajamich y Leandro Díaz. DT: Hugo Colace.

Goles en el P.T: 25m. Matías Abaldo(I); 30m. Gabriel Ávalos(I) .

Gol en el S.T: 9m. Felipe Loyola (I).

Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini

Árbitro: Sebastián Méndez

VAR: Yamil Possi