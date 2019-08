Opinión | Después de Roberto Ayala, ¿quién?

Desde su despedida de la Selección luego de la Copa América en 2007, nunca más encontró Argentina un central de gran jerarquía que respalde al equipo, lo que nos proyecta a unas palabras de Aguirre Suárez cuando planteó que siempre jugó de dos "para defender a los pobres".

Aquel miércoles 22 de agosto de 2001, Ramón Alberto Aguirre Suárez (durísimo zaguero central de ese Estudiantes multicampeón de la década del 60, fallecido el 29 de mayo de 2013), nos explicó en el marco de una entrevista para la revista El Gráfico, algo que seguimos recordando casi como una confesión existencial: “Siempre jugué de dos. Ya en Tucumán desde chico ese era mi puesto. Yo sentía que jugando de dos defendía a los pobres. No sé, no me pregunten, pero es lo que sentía siendo el último hombre de la línea de fondo. Y me gustaba muchísimo esa historia de defender a los pobres y de estar donde le hiciera falta al equipo, porque en el fútbol si no hay equipo no hay nada. Es más: el equipo es todo”.