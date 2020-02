El zaguero surgido de Vélez dijo que no habló con Gallardo ni con nadie de River unas horas después que uno de sus agentes lanzara la frase que se moría de ganas de venir y hasta tiró la chance de junio.

Hace algunos años que Nicolás Otamendi no disimula su amor por River y en cada mercado de pase salta el rumor y esta vez no fue la excepción. Primero uno de sus agentes instaló el tema al decir que si lo llamaba el Muñeco por ahí se daba y al rato el mismo jugador en radio la Red bajó el tono y avisó que no quiere condicionar a nadie y que piensa solo en los dos años que le quedan en el Manchester.