El argentino Joaquín Panichelli sigue intratable en Europa: marcó un golazo de chilena

El club polaco comenzó ganando a los siete minutos del complemento con un cabezazo de Dušan Stojinovi tras un centro de Taras Romanchuk desde el borde del área. Por eso, Liam Rosenior, DT de Racing de Estrasburgo, que había parado un equipo suplente decidió meter a Diego Moreira, Valentín "Colo" Barco y Panichelli, titulares indiscutidos.

Y la reacción del Estrasburgo se materializó en una jugada de pelota parada. Un tiro libre ejecutado al segundo palo por parte de Valentín Barco fue bajado de cabeza por Guéla Doué hacia el centro del área, donde Joaquín Panichelli sorprendió a todos al ejecutar una sublime chilena que se transformó en el empate 1 a 1 definitivo.

Embed ¡EL GOLAZO DE CHILENA QUE HIZO PANICHELLI!



Sensacional pirueta para el golazo del Estrasburgo, en el 1-1 ante Jagiellonia Biaystok.



Mirá la #ConferenceLeague en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/V7K9fRWT6i — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 23, 2025

Panichelli alcanzó su octavo gol en la presente temporada con Racing de Estrasburgo. A los siete tantos en la Ligue 1, donde se ubica como el máximo artillero de la liga francesa, sumó su primer grito en el certamen internacional de la UEFA Conference League. En total, Panichelli suma ocho tantos en 11 partidos oficiales en el curso 2025/26 y se posiciona como una de las revelaciones del campeonato galo.

El delantero argentino lleva cinco goles en los últimos tres partidos disputados: marcó un doblete ante el Angers y el PSG y anotó éste tanto al club polaco. Es un jugador irremplazable para el equipo, al igual que Valentín Barco, que es clave en los ataques, dando muchas asistencias.

A los números ya mencionados por parte de Panichelli, donde quedó en evidencia su importancia en el club, se suma que Valentín Barco fue titular en 9 de los 11 partidos que disputó el Racing de Estrasburgo en la presente temporada.