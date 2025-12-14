El posteo de Juan Sebastián Verón después del título de Estudiantes en el Clausura

Verón reposteó una publicación de la cuenta oficial de Estudiantes, donde aparece la imagen de uno de los murales pintados en el predio del Country Club de City Bell, con la figura de Sabella y una de sus frases célebres: "Más nosotros, menos yo".

La Brujita y Sabella, vale recordar, coincidieron en uno de los ciclos exitosos del Pincha, que también incluyó el título en el Torneo Apertura 2010.

veronposteo El posteo de Verón en sus redes sociales.

Luego de los festejos en Santiago del Estero, Verón expresó su felicidad por el título en el Clausura. “Estudiantes tiene una historia que, en los manos a manos, siempre presenta dificultad. Ahí encontramos un motivo. En lo que pasó, lo que se fue dando previo al partido con Central… el club se encolumna atrás de algo y cuando eso pasa, pasan cosas buenas”, señaló en referencia a la sanción por el "espaldarazo" en el Gigante de Arroyito.

El directivo, vale recordar, cumple una suspensión de seis meses impuesta por el Tribunal de Disciplina de la AFA, a raíz del escándalo generado por el pasillo de espaldas que realizó el plantel ante los jugadores de Central, que fue declarado campeón de la Liga Profesional por liderar la tabla anual.

Por eso, Verón observó la final ante Racing desde la tribuna, donde celebró junto a los hinchas y posteriormente recibió el trofeo de manos del capitán, Santiago Ascacíbar. “Fue mucho. Con algunos de los chicos fui compañero, los tuve de pichones. Que hoy sean referentes del club y hayan tenido ese gesto conmigo, la verdad es algo muy lindo. No lo esperaba ni era necesario, pero lo agradezco”, manifestó.

Más allá de las celebraciones, Verón adelantó que el club ya empieza a mirar hacia el futuro. El próximo desafío será la final del Trofeo de Campeones ante Platense, el próximo sábado, en San Nicolás. “Es muy importante, te da otra estrella”, resumió.