Palmeiras eliminó a Fluminense por penales y es finalista de la Copa Libertadores

Tras imponerse 2 a 1 en la ida, el Verdao perdió 1 a 0 con el Flu en la vuelta, pero se impuso en la tanda desde los 12 pasos y consiguió el pasaje a la definición del máximo torneo continental.
Palmeiras se clasificó a la final de la Copa Libertadores tras vencer a Fluminense en la tanda de penales, luego de caer 1-0 durante los 90 minutos en San Pablo. El equipo local resistió los intentos del Tricolor y encontró en Carlos Miguel a una de sus figuras, mientras que la serie terminó definiéndose desde los doce pasos, con el global 2-2 luego del triunfo 2-1 del Verdao en la ida.
Fluminense salió decidido a buscar el gol desde el comienzo y tuvo una chance clara antes de los dos minutos, cuando Guilherme Arana se encontró con una buena respuesta de Carlos Miguel. Con el correr del partido, Palmeiras equilibró el desarrollo, se adueñó de la pelota y logró alejar a su rival del área. En el complemento, el Verdao apostó a los contraataques, pero a diez minutos del final Hércules convirtió el 1-0 para el Tricolor tras una gran jugada colectiva.
Con el resultado a favor, Fluminense se replegó para sostener la ventaja y llevar la definición a los penales. Palmeiras sintió el golpe, aunque consiguió mantener la serie con vida y llegó a la tanda decisiva. Allí, Carlos Miguel le atajó el remate a Nonato, en el primer fallo de la definición, y dejó al conjunto paulista en una posición favorable.
La clasificación quedó sellada cuando Marlon Freitas convirtió el quinto penal de Palmeiras y estableció el 5-3 definitivo. Maurício, Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Joaquín Piquerez también marcaron para el Verdao, mientras que Thiago Silva, Hércules y Guilherme Arana anotaron para Fluminense. De esta manera, Palmeiras aseguró su lugar en la final de la Libertadores y espera por el ganador de la serie entre Flamengo y Estudiantes, que se definirá este jueves en el Maracaná.
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