Palmeiras eliminó a Fluminense por penales y es finalista de la Copa Libertadores

Fluminense salió decidido a buscar el gol desde el comienzo y tuvo una chance clara antes de los dos minutos, cuando Guilherme Arana se encontró con una buena respuesta de Carlos Miguel. Con el correr del partido, Palmeiras equilibró el desarrollo, se adueñó de la pelota y logró alejar a su rival del área. En el complemento, el Verdao apostó a los contraataques, pero a diez minutos del final Hércules convirtió el 1-0 para el Tricolor tras una gran jugada colectiva.