Tras jugar una temporada en River y Olimpia de Paraguay, su país natal, Sosa llegó en enero de 2022 con 22 años a Gimnasia con la intención de consolidar su talento y dar saltos en su carrera, objetivos que consiguió con éxito, dado que después de marcar seis goles y dar siete asistencias en 42 partidos pasó a Talleres y ¡después a la Premier League! Sí, arribó al Nottingham Forest, donde sumó 23 duelos en la temporada 2024-25.