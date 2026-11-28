El mediocampista paraguayo, que brilló en el Tripero en 2022, le dio la Copa Libertadores 2026 a Palmeiras y dejó sin nada al Pincha con su gol en la final en Montevideo.
¡Jugó en Gimnasia y dejó a Estudiantes sin Copa Libertadores! Ramón Sosa, quien brilló en el Lobo en 2022, marcó el único gol de la final disputada en Montevideo para darle el título a Palmeiras y dejar sin nada al Pincha. El mediocampista paraguayo logró lanzar su carrera en el Tripero y hoy le agradeció al club con una alegría al amargar al eterno rival.
Tras jugar una temporada en River y Olimpia de Paraguay, su país natal, Sosa llegó en enero de 2022 con 22 años a Gimnasia con la intención de consolidar su talento y dar saltos en su carrera, objetivos que consiguió con éxito, dado que después de marcar seis goles y dar siete asistencias en 42 partidos pasó a Talleres y ¡después a la Premier League! Sí, arribó al Nottingham Forest, donde sumó 23 duelos en la temporada 2024-25.
Palmeiras captó su talento, apostó por él en 2025 y en 2026 le acaba de dar su cuarta Copa Libertadores. A los 52 minutos de la final, definió de primera dentro del área tras un cabezazo de Jhon Arias y anotó el 1-0 en Montevideo que fue definitivo y le dio la copa al Verdao.
A casi cuatro años de su salida, Sosa le dio un hermoso regalo a Gimnasia al amargar a Estudiantes, que estaba muy ilusionado con conquistar su quinta Copa Libertadores, siendo en 2009 la última conseguida con Alejandro Sabella de entrenador. Las vueltas de la vida...
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