La serie entre el campeón de la Sudamericana y el ganador de la Libertadores comenzará en la Bombonera el 17 de febrero y se definirá una semana después en Brasil, con un premio millonario en juego.
Boca y Palmeiras se enfrentarán en febrero de 2027 por la Recopa Sudamericana, el título que reúne a los campeones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. La Conmebol confirmó que el partido de ida se disputará el miércoles 17 de febrero en la Bombonera, mientras que la revancha será una semana más tarde, el miércoles 24, en Brasil. De esta manera, el Xeneize tendrá la oportunidad de sumar otra estrella internacional frente al reciente campeón de América.
El conjunto brasileño consiguió su lugar en la definición después de vencer a Estudiantes en la final de la Libertadores, mientras que Boca se clasificó al conquistar la Sudamericana. Ambos equipos ya tienen asegurada su participación en la fase de grupos de la próxima edición del máximo torneo continental, por lo que podrán afrontar la Recopa en medio del calendario internacional. El encuentro de vuelta se jugaría en el estadio de Palmeiras, el Allianz Parque, en San Pablo.
Además del título, la serie tendrá un incentivo económico importante. En la edición 2026, Lanús recibió 1.800.000 dólares por consagrarse campeón ante Flamengo, mientras que el conjunto brasileño embolsó 900.000 por disputar la final. A la espera de una actualización de los premios para 2027, ambos clubes tienen asegurado al menos un millón de dólares por participar de la competencia.
Boca buscará ampliar su historia en el certamen, que ya conquistó en cuatro oportunidades, en 1990, 2005, 2006 y 2008. También estará en juego la disputa entre Argentina y Brasil por el dominio histórico de la Recopa, ya que los equipos brasileños acumulan 13 títulos y los argentinos tienen 12. La última final entre dos clubes argentinos fue en 2015, cuando River derrotó a San Lorenzo.
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