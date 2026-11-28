La serie entre el campeón de la Sudamericana y el ganador de la Libertadores comenzará en la Bombonera el 17 de febrero y se definirá una semana después en Brasil, con un premio millonario en juego.

Boca y Palmeiras se enfrentarán en febrero de 2027 por la Recopa Sudamericana, el título que reúne a los campeones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. La Conmebol confirmó que el partido de ida se disputará el miércoles 17 de febrero en la Bombonera, mientras que la revancha será una semana más tarde, el miércoles 24, en Brasil. De esta manera, el Xeneize tendrá la oportunidad de sumar otra estrella internacional frente al reciente campeón de América.