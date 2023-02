Patronato y San Martín (SJ) abren la fecha en Paraná

La pelota comenzará a rodar desde las 18 horas en el estadio Estadio Pedro Mutio, de Atlético de Paraná, con el arbitraje de Sebastián Zunino, quien estará acompañado por Juan Manuel Vázquez y Mariano Cicheto, mientras que Maximliano Macheroni será el cuarto hombre.

El Patrón arrancó el certamen con dos empates y se ubica fuera de zona de reducido, al igual que el Santo sanjuanino, que cosecha tan solo un punto.

Por la misma zona jugarán Estudiantes de Río Cuarto vs. San Telmo y All Boys vs. Temperley, ambos a las 21 horas.

Por la Zona B, se enfrentarán desde las 21 Gimnasia de Jujuy-Aldosivi y Racing de Córdoba-Estudiantes de Caseros, mientras que desde las 21.10 y con televisación de DirecTV, Ferro recibe a Quilmes.