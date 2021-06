Perú le ganó a Ecuador y logró su primer triunfo

Ecuador cayó 2-1 de local ante Perú por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El conjunto peruano sumó por primera vez tres puntos.

Perú consiguió su primer triunfo dentro de las Eliminatorias Sudamericanas tras vencer de visitante a Ecuador por 2-1. A pesar de los intentos por parte del local de revertir el resultado, el visitante logró mantener la ventaja y llevarse los tres puntos.

El primer tiempo mostró una gran iniciativa por parte de Perú. Si bien por momentos el juego se emparejó y ambos tuvieron sus aproximaciones, no se vio un partido dinámico en los primeros minutos. A los 13 Lapadula quedó mano a mano con el arquero pero no logró una buena definición y desperdició una gran chance para el conjunto visitante.

La selección ecuatoriana se defendió bien y generó algunas juagas de gol, pero las más claras fueron por parte de su rival. A medida que pasaron los minutos, Perú dejó de arriesgar tanto, pero el local tampoco generó demasiado para abrir el marcador.

La falta de precisión en los pases le jugó en contra al conjunto de Gustavo Alfaro que no pudo imponer su juego en esos 45 minutos iniciales que se fueron en blanco.