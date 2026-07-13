Pickford se sumó a Scaloni sobre la rivalidad: "Es sólo un partido de fútbol"

El arquero de Inglaterra buscó desdramatizar el cruce con Argentina por las semifinales del Mundial. Además, llenó de elogios a Messi y a su colega Dibu Martínez.
Jordan Pickford se sumó a Lionel Scaloni en la búsqueda de desdramatizar el cruce entre Argentina e Inglaterra del miércoles por las semifinales del Mundial 2026, en el que está el contexto de una fuerte rivalidad debido a la Guerra de Malvinas que tanto dolor genera en nuestro país y el antecedente de enfrentamientos cargados de tensión.
El arquero de Inglaterra expresó sobre la rivalidad y el arbitraje que muchas veces quedó en la mira por favorecer a uno u otra: "Es solo un partido de fútbol, con pasión y con hinchas pasionales. Eso es lo que hace grande a este deporte. Más allá de los árbitros... eso no lo podemos controlar".
Después, el arquero del Everton llenó de elogios a Messi: "Marcó tantos goles, hizo tantos goles... Es una gran historia poder jugar en contra de Messi. Sabemos todos lo bueno que es. Pero no puedo quedarme solo en Messi, sino en todo el equipo. Va a ser un gran partido, un gran clima...".
Además, el 1 le dedicó palabras de reconocimiento a Emiliano Martínez. "Es un arquero top, tuvo una gran evolución. Estamos hablando de cuatro de las principales selecciones del ranking FIFA. Es un placer jugar este partido y vamos a tratar de ganar", afirmó el inglés, consciente de que estará frente a uno de los equipos más fuertes del mundo.
Por último, Pickford dejó claro que Inglaterra llega con confianza después de alcanzar las semifinales eliminando a la Noruega de Haaland tras vencerla por 2 a 1 en el tiempo extra. "Vamos a tratar de dar nuestro mejor rendimiento. Estoy seguro de que será uno de los grandes partidos de nuestra carrera", aseguró el arquero.
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