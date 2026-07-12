Como en el 86': Argentina podría jugar con una camiseta azul ante Inglaterra

La AFA le realizó un pedido oficial a la FIFA para que la Selección porte la camiseta suplente en el duelo con los ingleses, como en aquel mítico cruce en el Estadio Azteca por México 86'.
La Selección Argentina podría protagonizar un nuevo guiño a la historia en la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra a disputarse este miércoles, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) elevó un pedido formal a la FIFA para disputar el encuentro con la camiseta alternativa azul, el mismo color con el que jugó en el triunfo por 2-1 del equipo de Carlos Bilardo en los cuartos de final de México 1986.
La solicitud es motivada por la intención de vestir la casaca azul como homenaje a uno de los partidos más emblemáticos de la historia de los Mundiales. La AFA viene de conseguir el visto bueno para lucir un brazalete negro frente a Suiza por el fallecimiento de Antonio Rattín, símbolo del fútbol argentino.
Aquella camiseta azul de Argentina quedó para siempre en el recuerdo del fútbol argentino. El 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca, Diego Armando Maradona marcó dos de los goles más famosos de todos los tiempos: primero, la recordada "Mano de Dios" y, apenas cuatro minutos después, el considerado por la FIFA como el "Gol del Siglo", tras dejar en el camino a medio equipo inglés antes de definir ante Peter Shilton.
Más allá del simbolismo, la decisión final dependerá de la aprobación de la FIFA, organismo encargado de validar los uniformes de cada encuentro. En caso de recibir el visto bueno, la Scaloneta volverá a vestir de azul frente al mismo rival, cuarenta años después de aquella tarde que quedó grabada para siempre en la memoria del fútbol argentino.
En Qatar 2022, Argentina utilizó la casaca alternativa —de color violeta— frente a Polonia en la fase de grupos y ante Francia en la final, debido a cuestiones de contraste entre ambas indumentarias. Si finalmente se confirma el cambio, la Albiceleste buscará que la historia vuelva a jugar de su lado, esta vez con Messi como bandera y con el sueño de alcanzar una nueva final del mundo.
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