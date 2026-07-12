Como en el 86': Argentina podría jugar con una camiseta azul ante Inglaterra

La AFA le realizó un pedido oficial a la FIFA para que la Selección porte la camiseta suplente en el duelo con los ingleses, como en aquel mítico cruce en el Estadio Azteca por México 86'.

La Selección Argentina podría protagonizar un nuevo guiño a la historia en la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra a disputarse este miércoles, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) elevó un pedido formal a la FIFA para disputar el encuentro con la camiseta alternativa azul, el mismo color con el que jugó en el triunfo por 2-1 del equipo de Carlos Bilardo en los cuartos de final de México 1986.