Oficial: Argentina jugará con la camiseta azul ante Inglaterra

La FIFA informó que el combinado europeo utilizará la pilcha blanca tradicional y los campeones del mundo la alternativa en el duelo de semifinales del Mundial 2026.
Oficial: Argentina jugará con la camiseta alternativa azul frente a Inglaterra en el duelo de semifinales del Mundial como en el histórico encuentro en México 1986' que tuvo a Diego Maradona como protagonista absoluto. La FIFA informó las pilchas que utilizarán los equipos en este cruce especial con el pase a la final en juego después del pedido de la AFA de que el equipo de Lionel Scaloni salga a la cancha con la remera alternativa.
Inglaterra saldrá con su tradicional camiseta blanca y Argentina con la alternativa azul. Además, Jordan Pickford tendrá una camiseta amarilla y Emiliano "Dibu" Martínez una celeste. Es decir, Inglaterra será "local" y Argentina "visitante" así como Francia usará la titular y España la suplente en su choque también por la instancia de semifinales del certamen.
Argentina disputó un único partido hasta el momento con la camiseta alternativa en este Mundial: fue en el 3-1 ante Jordania por la tercera fecha del Grupo J. Más allá del Mundial 86', ésta será la cuarta vez que la Albiceleste utilizará la camiseta azul ante Inglaterra en Mundiales, en una ya tradición de la máxima cita.
Por su parte, Inglaterra disputó cinco de sus partidos con la camiseta blanca con cuatro triunfos y una igualdad. El único duelo que jugó con la alternativa fue en el triunfo 2 a 0 a Panamá, también por la fase de grupos. Ya está todo definido para un nuevo duelo mundialista entre Argentina e Inglaterra, que se desarrollará el miércoles desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.
¿Cómo se deciden las indumentarias? La FIFA desea que, siempre que sea posible, cada país utilice su camiseta principal. Sin embargo, en los casos en donde haya similitudes de colores entre las camisetas de los países, el equipo A, que es el que viene por la parte de arriba del cuadro, tendrá la prioridad, que en este caso es Inglaterra.
comentar