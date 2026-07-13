Oficial: Argentina jugará con la camiseta azul ante Inglaterra

Por su parte, Inglaterra disputó cinco de sus partidos con la camiseta blanca con cuatro triunfos y una igualdad. El único duelo que jugó con la alternativa fue en el triunfo 2 a 0 a Panamá, también por la fase de grupos. Ya está todo definido para un nuevo duelo mundialista entre Argentina e Inglaterra, que se desarrollará el miércoles desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.