Placente, DT de Argentina: del "queda mucho en juego" al "Japón es un buen equipo"

"Los jugadores están bien, se sienten bien. Obviamente duele perder el primer partido, pero hay que pasar la página. Quedan dos partidos más, queda mucho en juego", aseguró el DT del equipo juvenil argentino, sobre el estado anímico de los futbolistas tras la caída contra el conjunto africano en el estreno, luego del entrenamiento de este lunes.

"Hicieron un gran partido", destacó el ex defensor de River y San Lorenzo, entre otros equipos. En la conferencia de prensa post partido había reconocido que los nervios del primer encuentro también le pudieron haber jugado una mala pasado a los futbolistas.

santiago lopez argentina.jfif Santiago López, de Independiente, una de las figuras de la Selección Argentina Sub 17.

El aspecto positivo es que los integrantes del plantel argentino, todos menores de edad, tienen la oportunidad de estar juntos a sus familias en la concentración, algo que según la óptica de Placente "está bueno para ellos, tienen tiempo para tomarse unos mates con ellos, hablar, relajarse un poco". "El apoyo siempre es importante", sentenció.

La derrota inicial obliga a la Selección Argentina a conseguir un triunfo en el duelo de este martes a las 8.30 de la mañana (hora argentina) para seguir peleando por un lugar en los octavos de final del Mundial Sub 17. Pero no será un partido fácil... "Japón es un buen equipo, que se repliega muy rápido, que corre mucho y es dinámico. Hay que tener atención a sus contras, manejar la pelota y tratar de no tener tantas perdidas", analizó.

El posible equipo de la Selección Argentina Sub 17 ante Japón

Con respecto a la alineación que dispuso para enfrentar a Senegal, Diego Placente realizaría tres modificaciones para medirse con los nipones, que en la primera fecha vencieron 1-0 a Polonia.

El primero sería en el arco: Jeremías Florentín (Talleres de Córdoba) ingresaría en lugar de Froilán Díaz (Unión de Santa Fe). El segundo, en la defensa: Dylan Gorosito (Boca) reemplazaría a Ulises Giménez (River). Mientras que el tercero estaría en la mitad de cancha: Kevin Gutiérrez (Rosario Central) por Gustavo Albarracín (Talleres de Córdoba).

Así, el equipo de la Selección Argentina Sub 17 sería con: Jeremías Florentín; Dylan Gorosito, Octavio Ontivero, Tobías Palacio, Juan Giménez; Mariano Gerez, Kevin Gutiérrez, Valentino Acuña, Claudio Echeverri; Santiago López y Agustín Ruberto.

Resultados del lunes del Mundial Sub 17

España 1-0 Mali

Marruecos 0-2 Ecuador

Uzbekistán 3-0 Canadá

Indonesia 1-1 Panamá