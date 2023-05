Platense debuta en la Copa Argentina ante Defensores de Belgrano

El Calamar, que viene de caer como local por 2 a 1 ante Estudiantes, lleva cuatro partidos al hilo sin victorias (tres derrotas y un empate) y buscará volver a sonreír ante Defensores. En la Liga Profesional, por un lado se encuentra 16° con 17 puntos sobre 28 equipos y está cerca de los puestos de clasificación en la Copa Sudamericana. Pero, también, corre peligro con los promedios: se ubica en el puesto 27 y, de momento, estaría descendiendo a la Primera Nacional.

Por su parte, El Dragón tampoco llega bien: igualó 0-0 en su último partido ante Almirante Brown en condición de visitante y llegó a tres encuentros consecutivos sin poder convertir. Pese a esta problemática, el equipo se mantiene octavo en la Primera Nacional por lo que, si finalizara así el campeonato, jugaría el reducido en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional.

El equipo dirigido por Martín Palermo buscará imponerse ante Defensores de Belgrano para avanzar en la Copa Argentina y ganar confianza y ánimo para los compromisos de la Liga Profesional. Pero, tendrá que tener cuidado porque ¡5 clubes de Primera ya fueron eliminados por equipos de inferior categoría!: Gimnasia (por Excursionistas de la C), Tigre (Centro Español de la D), Sarmiento (Chaco For Ever de la Primera Nacional), Arsenal (Villa Mitre del Federal A) y Newell's (Claypole de la C).

Posibles formaciones

Platense: Ramiro Macagno; Nicolás Morgantini, Ignacio Vázquez, Marco Pellegrino, Sasha Marich; Iván Rossi; Franco Baldassarra, Vicente Taborda, Nicolás Castro; Nicolás Servetto y Ronaldo Martínez. DT: Martín Palermo.

Defensores de Belgrano: Ignacio Pietrobono; Máximo Levi, Juan Ignacio Alvacete, Dardo Torres, Rodrigo Moreira; Matías Benítez, Ignacio Gutiérrez, Claudio Salto; Maximiliano Ceratto, Ezequiel Aguirre y Gabriel Benegas. DT: Leonardo Lemos.