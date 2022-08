Ponzio presentó su partido despedida de River entre lágrimas

Leonardo Ponzio, ídolo de River, anunció su despedida del club, que será el 21 de septiembre en el Monumental. "Será un privilegio", dijo.

Leonardo Ponzio, el jugador más ganador de la historia de River con 17 títulos, anunció oficialmente este jueves su despedida del club, que será el 21 de septiembre en el Monumental. "Es un privilegio tener un partido despedida en esta institución. Somos muy pocos los que tenemos este privilegio de entrar al campo de juego todos los domingos con 72 mil personas y voy a volver a vivir esas sensaciones", expresó el santafesino, quien pidió: "Me gustaría que me recuerden como persona. Me quedo con eso, con que me he desenvuelto como me enseñaron en mi casa, con valores". Las entradas ya están a la venta por la página de Ticketek: los precios van desde $4800 a $55.000.