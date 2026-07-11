Por qué la Selección Argentina juega con un brazalete negro frente a Suiza

La Scaloneta, incluyendo su entrenador, portan un brazalete negro en uno de sus brazos en homenaje a Antonio Rattín, histórico capitán de Boca y la Albiceleste, fallecido este sábado a los 89 años.
La Selección Argentina juega este sábado frente a Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, con un brazalete negro en uno de sus brazos. La decisión fue tomada como homenaje a Antonio Rattín, histórico exfutbolista de Boca y de la Albiceleste, quien falleció este sábado a los 89 años.
La AFA realizó un pedido formal a la FIFA para que el equipo dirigido por Lionel Scaloni pueda utilizar la cinta negra durante el encuentro que se disputará en el Kansas City Stadium. Y unas horas después el organismo aprobó la solicitud de la dirigencia encabezada por Claudio Tapia.
Rattín es considerado uno de los máximos ídolos de Boca, club en el que desarrolló toda su carrera profesional. Disputó 382 partidos, conquistó cuatro títulos y dejó una huella imborrable por su liderazgo, personalidad y entrega dentro del campo de juego.
Con la camiseta de la Selección Argentina, participó de los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966. En esa última edición protagonizó una de las expulsiones más recordadas de la historia del torneo, cuando permaneció varios minutos reclamando la decisión del árbitro alemán Rudolf Kreitlein, en una época en la que todavía no existían las tarjetas amarilla y roja.
A lo largo de una década defendiendo la camiseta albiceleste, Rattín disputó 21 encuentros internacionales y se convirtió en una figura emblemática del fútbol argentino. Por eso, antes del trascendental duelo ante Suiza, la Selección le rendirá homenaje con el brazalete negro.
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