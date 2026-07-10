Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina palpitaron el duelo con Suiza

Los tres defensores de la Selección coincidieron en que deben corregir errores defensivos y mantener la concentración para avanzar a semifinales.
La Selección Argentina ya vive las horas previas al trascendental cruce frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. En la conferencia de prensa previa al encuentro, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina coincidieron en que el equipo debe corregir errores defensivos, aunque también dejaron en claro que llegan con confianza tras la remontada frente a Egipto.
El primero en hablar fue Cristian Romero, quien dejó en claro que el plantel solo piensa en el compromiso de este sábado y le restó importancia a las declaraciones del arquero belga Thibaut Courtois, que había asegurado que el campeón del Mundial saldrá de la semifinal entre Francia y España. "Nosotros estamos enfocados en el partido de mañana. Va a ser duro. No pensamos en lo que dice un jugador, cada uno tiene su manera de pensar", afirmó el defensor, quien además destacó que Suiza "a Colombia se lo hizo súper complicado" y anticipó que será "un partido muy lindo" porque "es un Mundial muy competitivo".
El zaguero también realizó una autocrítica por los cuatro goles que recibió la Albiceleste en los cruces de eliminación directa y reconoció que es un aspecto que deben mejorar. "Nos molesta que nos hagan goles. Los centrales estamos bien, pero hay que seguir corrigiendo. Siempre estamos a disposición del equipo y de lo que decida el técnico", sostuvo.
Además, Romero recordó el tanto que convirtió frente a Egipto para iniciar la remontada y explicó, entre risas, que su aparición como centrodelantero fue producto de la desesperación del momento. "Lo de ir de 9 fue un impulso, son jugadas a las que te lleva el partido cuando vas perdiendo 2-0. Me llega a ver Scaloni y me mata", bromeó, antes de remarcar que "siempre es lindo convertir, pero nuestra tarea principal es defender y mantener el arco en cero".
En la misma línea se expresó Lisandro Martínez, quien aseguró que el grupo vive el Mundial con mucho orgullo y mantiene el foco puesto en seguir creciendo partido tras partido. El defensor afirmó que "somos un equipo que representa muy bien a los argentinos" y explicó que el plantel está "pensando en Suiza y en nosotros, tratando siempre de mejorar", ya que considera que Argentina fue "de menos a más" durante el torneo.
El futbolista del Manchester United también coincidió con Romero en la necesidad de ajustar el funcionamiento defensivo y señaló que "no nos gusta que nos hagan goles". En ese sentido, sostuvo que "teniendo una mayor concentración, los goles los podemos evitar" y valoró que esos errores hayan aparecido antes de las instancias decisivas: "Es mejor que pase ahora y que nos agarre con una mayor concentración cuando vuelvan a darse esas situaciones".
Por su parte, Facundo Medina resaltó el compromiso de todo el grupo y aseguró que cada integrante del plantel está preparado para responder cuando el cuerpo técnico lo necesite. "Vestimos la camiseta argentina y siempre tenemos que dar lo mejor. Somos soldados que estamos listos para jugar", expresó el lateral, quien reconoció que disfruta el presente, aunque remarcó que también sienten "una responsabilidad muy grande por representar al país".
El defensor también habló de la competencia con Nicolás Tagliafico por el lateral izquierdo y destacó la buena relación entre ambos. "Tengo una relación espectacular con Nico. Desde el primer amistoso me dio todos los consejos y al que no le toque jugar apoyará desde afuera", contó.
Por último, Medina reveló cuál fue el principal mensaje que les transmitió Lionel Scaloni antes del duelo con Suiza. Según explicó, el entrenador les pidió "corregir errores, minimizar los detalles y estar concentrados", ya que "en un Mundial todo se define por pequeños detalles", por lo que el objetivo será aprender de lo ocurrido en los últimos partidos para buscar el pase a las semifinales.
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