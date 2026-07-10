Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina palpitaron el duelo con Suiza

En la misma línea se expresó Lisandro Martínez, quien aseguró que el grupo vive el Mundial con mucho orgullo y mantiene el foco puesto en seguir creciendo partido tras partido. El defensor afirmó que "somos un equipo que representa muy bien a los argentinos" y explicó que el plantel está "pensando en Suiza y en nosotros, tratando siempre de mejorar", ya que considera que Argentina fue "de menos a más" durante el torneo.

El futbolista del Manchester United también coincidió con Romero en la necesidad de ajustar el funcionamiento defensivo y señaló que "no nos gusta que nos hagan goles". En ese sentido, sostuvo que "teniendo una mayor concentración, los goles los podemos evitar" y valoró que esos errores hayan aparecido antes de las instancias decisivas: "Es mejor que pase ahora y que nos agarre con una mayor concentración cuando vuelvan a darse esas situaciones".

Por su parte, Facundo Medina resaltó el compromiso de todo el grupo y aseguró que cada integrante del plantel está preparado para responder cuando el cuerpo técnico lo necesite. "Vestimos la camiseta argentina y siempre tenemos que dar lo mejor. Somos soldados que estamos listos para jugar", expresó el lateral, quien reconoció que disfruta el presente, aunque remarcó que también sienten "una responsabilidad muy grande por representar al país".

El defensor también habló de la competencia con Nicolás Tagliafico por el lateral izquierdo y destacó la buena relación entre ambos. "Tengo una relación espectacular con Nico. Desde el primer amistoso me dio todos los consejos y al que no le toque jugar apoyará desde afuera", contó.

Por último, Medina reveló cuál fue el principal mensaje que les transmitió Lionel Scaloni antes del duelo con Suiza. Según explicó, el entrenador les pidió "corregir errores, minimizar los detalles y estar concentrados", ya que "en un Mundial todo se define por pequeños detalles", por lo que el objetivo será aprender de lo ocurrido en los últimos partidos para buscar el pase a las semifinales.