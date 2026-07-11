Murió Antonio Rattin, ídolo de Boca y símbolo de la Selección Argentina

Quién fue Antonio Rattin

Nacido el 16 de mayo de 1937 en Tigre, se convirtió en uno de los grandes emblemas de la historia de Boca. Dueño de una imponente presencia física, personalidad fuerte y liderazgo natural, desarrolló toda su carrera como volante central en el club de la Ribera. Debutó en Primera en 1956, nada menos que en un triunfo por 2-1 frente a River en la Bombonera, y se retiró en 1970 tras 14 temporadas con la camiseta azul y oro.

Formado en las divisiones inferiores xeneizes, en su estreno le tocó marcar a Ángel Labruna, máxima figura de River, y su actuación le permitió ganarse enseguida un lugar como titular. A lo largo de su carrera disputó 382 partidos oficiales, convirtió 28 goles y conquistó seis títulos: los campeonatos de 1962, 1964 y 1965, la Copa Argentina de 1969 y los torneos Nacionales de 1969 y 1970. Además, integró el equipo que alcanzó la final de la Copa Libertadores de 1963.

Con la Selección Argentina también dejó una huella imborrable. Aunque utilizó la camiseta número 10, se desempeñó como mediocampista defensivo y disputó los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966, además de las Copas América de Ecuador 1959 y Uruguay 1967, en las que el conjunto nacional obtuvo el subcampeonato. En total jugó 33 partidos con la Albiceleste y marcó un gol, el 14 de octubre de 1964 en el empate 1-1 frente a Chile.

Su nombre quedó ligado para siempre a uno de los episodios más recordados de la historia de los Mundiales. Como capitán de Argentina en el polémico duelo frente a Inglaterra por los cuartos de final de 1966, fue expulsado de manera verbal por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein, en una época en la que todavía no existían las tarjetas amarillas y rojas. Antes de abandonar el campo de juego, apretó con fuerza un banderín con la bandera británica, un gesto que se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas de aquel torneo.

Al retirarse como futbolista inició una breve carrera de técnico. Dirigió a Estudiantes de Río Cuarto en 1976, a Gimnasia y Esgrima La Plata en 1979 y a Boca en 1980, donde logró una racha de 12 partidos invicto en el Torneo Metropolitano, certamen que finalizó en el séptimo puesto, antes de quedar eliminado en la primera fase del Nacional.

Alejado posteriormente de la actividad cotidiana del fútbol, Rattin incursionó en la política. Afiliado al peronismo, fue diputado nacional entre 2001 y 2005 y luego se desempeñó como concejal del partido bonaerense de Vicente López entre 2005 y 2009.